Créez des vidéos de formation captivantes facilement

Débloquez le potentiel des avatars IA pour améliorer la création de vos vidéos de formation, rendant les vidéos pédagogiques plus interactives et captivantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Invite 1
Destinée aux professionnels de la création et aux éducateurs, cette vidéo de 90 secondes explore l'univers des vidéos animées et des screencasts. Découvrez comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen peut transformer vos idées en tutoriels vidéo dynamiques. La vidéo présentera un mélange de scènes animées et de screencasts en temps réel, offrant une expérience visuellement riche et informative pour votre public.
Invite 2
Cette vidéo de 45 secondes est parfaite pour les formateurs à distance et les éducateurs en ligne qui cherchent à améliorer leurs tutoriels vidéo. Découvrez comment tirer parti de la bibliothèque multimédia et du support de stock de HeyGen pour enrichir votre contenu avec des visuels et des sons de haute qualité. La vidéo démontrera l'intégration transparente de sous-titres et de légendes, garantissant que vos vidéos pédagogiques sont accessibles et captivantes pour tous les apprenants.
Invite 3
Destinée aux concepteurs pédagogiques et créateurs de contenu, cette vidéo de 2 minutes propose une plongée approfondie dans le processus de création de vidéos de formation. Avec le redimensionnement du rapport d'aspect et les exportations de HeyGen, vous pouvez adapter vos vidéos pour n'importe quelle plateforme ou appareil. La vidéo présentera un mélange de vidéos de présentateurs et de narration en voix off, fournissant un guide complet pour produire des matériaux de formation de qualité professionnelle.
Moteur Créatif

Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de vidéo native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Intention

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de matériel de formation

Créez des vidéos de formation captivantes et efficaces facilement à l'aide de notre créateur de vidéos intuitif.

1
Step 1
Créer un storyboard
Commencez par délimiter votre vidéo de formation avec un storyboard clair. Cela aide à organiser votre contenu et assure une transition fluide des informations. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour visualiser efficacement vos idées.
2
Step 2
Sélectionnez le format de votre vidéo
Choisissez le type de vidéo qui convient le mieux à vos besoins de formation, qu'il s'agisse d'un screencast, d'une vidéo animée ou d'une vidéo présentée par un intervenant. HeyGen propose une variété de formats pour correspondre à votre style pédagogique.
3
Step 3
Ajouter une voix-off
Améliorez votre vidéo de formation avec une voix-off professionnelle. Utilisez la fonction de génération de voix-off de HeyGen pour ajouter une narration claire et captivante qui complète vos visuels.
4
Step 4
Exporter et partager
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format et le rapport d'aspect souhaités. Partagez-la sans problème avec votre équipe ou téléchargez-la sur votre système de gestion de l'apprentissage pour une formation à distance.

Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos de formation en proposant des outils qui améliorent l'engagement et la rétention, facilitant ainsi la création de vidéos pédagogiques et de tutoriels percutants.

Simplifier les sujets médicaux et améliorer l'éducation en santé

Use HeyGen to create clear and concise instructional videos that simplify complex medical topics for better understanding.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-elle aider à la création de vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation avec ses avatars IA et ses capacités de texte en vidéo, vous permettant de produire des vidéos pédagogiques captivantes de manière efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les tutoriels vidéo ?

HeyGen offre une gamme de fonctionnalités pour les tutoriels vidéo, incluant la génération de voix off, les sous-titres et des modèles personnalisables pour enrichir votre contenu.

Peut-on utiliser HeyGen pour créer des vidéos animées ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos animées avec sa bibliothèque multimédia et son support de stock, facilitant l'ajout d'éléments dynamiques à vos projets.

Pourquoi choisir HeyGen pour les vidéos de présentateur ?

HeyGen est idéal pour les vidéos de présentateurs grâce à ses contrôles de marque et au redimensionnement des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos soient en accord avec l'identité de votre marque.

