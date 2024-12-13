Créateur de Vidéos de Démonstration pour l'Éducation des Clients

Transformez des scripts de formation complexes en vidéos de démonstration engageantes avec notre créateur de texte en vidéo intuitif.

Imaginez une vidéo de 60 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, agissant comme un créateur de vidéos de démonstration de formation concis. Le style visuel doit être épuré et professionnel, guidant les spectateurs étape par étape avec un ton audio encourageant et clair, en utilisant la capacité robuste de génération de voix off de HeyGen pour expliquer simplement des fonctionnalités complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 45 secondes ciblant des clients B2B potentiels, mettant en avant une solution innovante. Le style visuel doit être moderne et engageant, avec une musique de fond entraînante et un avatar AI énergique présenté par HeyGen, rendant le processus de création de vidéos AI fluide et captivant pour les équipes marketing.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle ciblée de 75 secondes pour l'éducation des clients, spécifiquement pour les clients existants apprenant une fonctionnalité avancée de la plateforme. Le style visuel et audio doit prioriser la clarté, employant un ton explicatif calme avec des sous-titres précis générés par HeyGen, garantissant que chaque étape est facilement comprise.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour que les équipes internes saisissent rapidement un nouveau processus opérationnel, servant de créateur de vidéos de démonstration efficace pour la documentation. Le style visuel doit être percutant et direct, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour transmettre rapidement l'information avec une voix off informative.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de démonstration de formation

Créez facilement des vidéos de formation et de démonstration de produits engageantes en quelques minutes pour informer et éduquer votre audience avec une clarté professionnelle.

1
Step 1
Créez votre Script Vidéo
Commencez par esquisser votre contenu de formation ou collez un script existant. Notre capacité "Texte en vidéo à partir de script" vous permet de générer instantanément la vidéo initiale, lançant votre processus de création vidéo AI.
2
Step 2
Sélectionnez votre Présentateur
Améliorez votre présentation de produit avec une présence à l'écran engageante. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour transmettre votre message, rendant votre vidéo tutorielle plus dynamique et relatable pour les spectateurs.
3
Step 3
Appliquez votre Identité de Marque
Assurez-vous que votre démonstration s'aligne avec l'esthétique de votre entreprise. Utilisez les "Contrôles de branding" pour incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices, créant une expérience de kit de marque cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre démonstration de formation terminée, exportez-la facilement dans le format souhaité, tel que "MP4", prête pour la distribution. Cela garantit que votre contenu précieux d'éducation client est facilement accessible et partageable sur les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Information Complexe

Simplifiez les démonstrations de produits complexes et la documentation, améliorant la compréhension et l'impact éducatif pour les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de formation et de présentations de produits ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de démonstration de formation professionnelles et de présentations de produits complètes en utilisant la création avancée de vidéos AI. Vous pouvez transformer facilement du texte en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI, assurant une éducation et une intégration client cohérentes avec votre kit de marque intégré.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité et la portée mondiale des vidéos de démonstration de produits ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour élever vos vidéos de démonstration de produits, y compris des voix off AI réalistes et la génération automatique de sous-titres pour l'accessibilité. De plus, HeyGen prend en charge les capacités de traduction, vous permettant d'atteindre un public mondial et d'améliorer votre documentation avec facilité.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives et des tutoriels engageants de manière efficace ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos explicatives idéal, permettant la création rapide de vidéos tutoriels professionnelles directement à partir de scripts de texte en vidéo. Une fois votre vidéo d'instruction perfectionnée, vous pouvez l'exporter facilement en MP4, prête pour n'importe quelle plateforme.

Comment puis-je assurer la cohérence de ma marque sur tous les contenus de présentation de produits et d'intégration générés par AI ?

Avec HeyGen, vous pouvez maintenir une cohérence de marque inébranlable sur toutes vos présentations de produits et vidéos d'intégration en utilisant le kit de marque intégré. Cette fonctionnalité puissante vous permet d'appliquer sans effort votre logo, vos couleurs et vos polices à chaque création vidéo AI, renforçant votre identité de marque sur tous les matériaux d'éducation client.

