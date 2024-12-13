Libérez l'Apprentissage Engagé avec le Générateur de Vidéos de Formation
Simplifiez la création de vos cours. Transformez instantanément des scripts en vidéos de formation engageantes avec la puissante fonctionnalité Texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo informative de 60 secondes "guides utilisateur étape par étape", ciblant les utilisateurs existants et le personnel de support technique, démontrant une nouvelle fonctionnalité produit avec une esthétique visuelle moderne, claire et engageante. Élaborer le récit en utilisant le texte-à-vidéo à partir du script, en assurant des instructions précises et en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité, améliorant ainsi la "documentation vidéo" globale.
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes pour présenter un nouveau "générateur de vidéos de formation" aux clients potentiels et aux équipes marketing, adoptant un style visuel et audio dynamique et optimiste. Sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes et intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour mettre en avant son efficacité en tant que "générateur de vidéos AI".
Concevez une vidéo de communication interne collaborative de 45 secondes pour les employés et les responsables de formation et développement, favorisant une culture de "formation et développement" continu avec un style visuel encourageant et polyvalent. Utilisez des avatars AI pour transmettre les messages clés, et assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, démontrant son potentiel en tant que "créateur de cours AI".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours de Formation Complets.
Développez facilement une gamme plus large de cours alimentés par l'AI pour éduquer et engager une base d'apprenants mondiale.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Utilisez des vidéos de formation générées par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des apprenants et améliorer la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation professionnelles ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé et de générateur de vidéos de formation, transformant le texte en vidéos de formation engageantes. Il utilise des avatars AI réalistes et une voix off AI sophistiquée pour simplifier la production de documentation vidéo de haute qualité sans compétences complexes en montage.
HeyGen peut-il être utilisé par les équipes de formation et développement pour des initiatives d'apprentissage et de développement ?
Absolument, HeyGen est un créateur de cours AI idéal et un outil puissant pour les équipes de formation et développement. Il leur permet de produire efficacement des vidéos de formation de haute qualité et des guides utilisateur étape par étape, améliorant considérablement les programmes d'apprentissage et de développement avec du contenu professionnel.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour un contenu vidéo personnalisable ?
HeyGen, en tant que plateforme AI générative polyvalente, offre de nombreuses fonctionnalités créatives, y compris une large sélection d'avatars AI personnalisables et de modèles conçus professionnellement. Ces outils, associés à des contrôles de marque robustes, garantissent que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et votre vision créative.
Comment HeyGen assure-t-il une communication de haute qualité et accessible dans la documentation vidéo ?
HeyGen excelle en fournissant une voix off AI de haute qualité directement à partir de votre script, assurant un audio clair et engageant. Ses capacités de texte-à-vidéo incluent également l'ajout automatique de sous-titres précis, rendant votre documentation vidéo accessible et compréhensible pour un public plus large.