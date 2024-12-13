Générateur de Vidéos de Cours de Formation : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Transformez l'apprentissage avec notre générateur de vidéos AI, en utilisant des avatars AI pour un développement captivant des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs cherchant à créer du contenu vidéo engageant pour leurs cours en ligne. Le style visuel doit être vibrant et énergique, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour montrer les options de personnalisation rapide. L'audio doit être entraînant et inspirant, démontrant à quel point il est facile de générer des intros de cours professionnels et des clips promotionnels sans montage intensif.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs, illustrant la simplicité de transformer du texte en leçons vidéo engageantes. Le design visuel doit être épuré et convivial, mettant en avant la facilité de créer des narrations claires grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. L'audio doit être amical et conversationnel, démontrant comment le générateur de texte en vidéo permet une personnalisation rapide du contenu.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo soignée de 90 secondes pour les départements RH, détaillant comment un créateur de cours AI peut rationaliser le développement de formations essentielles en conformité et intégration. Le style visuel doit être professionnel et digne de confiance, utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les explications visuelles et le contexte. L'audio doit être calme et rassurant, soulignant la capacité à produire rapidement et de manière cohérente des vidéos de formation de haute qualité pour le développement des employés.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Cours de Formation

Transformez vos supports pédagogiques en cours vidéo dynamiques et engageants rapidement et efficacement avec notre plateforme AI intuitive.

1
Step 1
Créez Votre Script de Cours de Formation
Commencez par structurer votre contenu de formation. Convertissez facilement votre matériel écrit en un script vidéo dynamique, en utilisant notre capacité de texte en vidéo pour former la base de votre module, agissant comme votre créateur de cours AI.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI Engagés
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre contenu. Ces présentateurs réalistes améliorent l'engagement et personnalisent l'expérience d'apprentissage pour votre public, en exploitant la puissance des avatars AI.
3
Step 3
Personnalisez avec des Modèles Professionnels
Élevez l'attrait visuel de vos vidéos de formation en utilisant des modèles et scènes professionnellement conçus. Ces scènes préconstruites offrent un aspect soigné et cohérent, reflétant l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre cours en générant des sous-titres pour une meilleure accessibilité. Une fois prêt, exportez facilement votre vidéo de formation complétée, garantissant que le contenu vidéo engageant est prêt pour un déploiement fluide sur n'importe quelle plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Maximisez l'Engagement et la Rétention de la Formation

Utilisez le générateur de vidéos AI de HeyGen pour créer du contenu captivant qui augmente significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos de cours de formation ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, transformant les scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off AI. Cela simplifie la création de vidéos de formation de haute qualité pour les équipes de formation, rendant l'élaboration de cours efficace.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de formation plus engageantes ?

HeyGen propose une large gamme d'outils créatifs, y compris des avatars AI personnalisables, des modèles professionnels et diverses voix off AI. Ces fonctionnalités vous permettent de produire des vidéos de formation captivantes qui retiennent l'attention des apprenants et améliorent le développement des employés.

Le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il être utilisé pour des besoins de formation spécifiques comme la conformité ou la formation technique ?

Oui, le puissant générateur de texte en vidéo de HeyGen est idéal pour créer des vidéos de formation spécialisées, y compris la formation en conformité et la formation technique. Il vous permet de convertir rapidement du contenu écrit en vidéos professionnelles, assurant la cohérence et la clarté pour des sujets complexes.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation alimentées par AI ?

HeyGen agit comme une plateforme de formation intuitive alimentée par AI, simplifiant la production vidéo grâce à des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo, des modèles prêts à l'emploi et des sous-titres automatiques. Cela permet aux équipes de formation de générer rapidement des vidéos de formation professionnelles sans expertise approfondie en montage vidéo.

