Créateur de Vidéos de Formation : Créez des Formations Engagées pour les Employés

Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles pour les employés et stimulez le partage des connaissances en convertissant facilement vos scripts en vidéos avec HeyGen.

Créez une vidéo de formation dynamique de 45 secondes pour les nouveaux employés, axée sur la culture d'entreprise et les meilleures pratiques de partage des connaissances. Le style visuel doit être moderne et attrayant, avec des avatars AI diversifiés présentant les informations clés dans un ton amical et professionnel, le tout sur une musique de fond entraînante pour donner une première impression positive.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos de formation de marque. L'esthétique doit être épurée et percutante, démontrant comment les modèles et scènes de HeyGen aident à préserver l'identité de votre marque tout en créant rapidement du contenu professionnel avec une voix off claire et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction informative de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise, expliquant comment utiliser HeyGen pour transformer les ressources éducatives en contenu vidéo engageant. Utilisez un style de vidéo explicative clair avec des graphiques animés et une voix off calme et guidante, mettant en avant l'efficacité de la génération de contenu directement à partir d'un script grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de communication interne de 50 secondes conçue pour les chefs d'équipe, soulignant l'importance de l'apprentissage continu pour aligner votre équipe et augmenter la productivité. Le style visuel et audio doit être collaboratif et énergique, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message clair et motivant sur des visuels montrant des interactions d'équipe réussies et un développement continu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation

Produisez rapidement et facilement des vidéos de formation engageantes pour éduquer les employés, partager des connaissances et aligner votre équipe avec des outils AI puissants.

1
Step 1
Créez Votre Fondation
Commencez par sélectionner un modèle professionnel de notre bibliothèque ou démarrez avec une toile vierge pour générer rapidement la structure initiale de votre vidéo de formation en utilisant nos Modèles & scènes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Voix Pédagogique
Intégrez votre matériel pédagogique en générant une narration réaliste pour votre contenu de formation grâce aux capacités avancées de génération de voix off.
3
Step 3
Appliquez la Cohérence de la Marque
Assurez-vous que votre contenu de formation reflète l'identité de votre organisation en personnalisant les vidéos avec votre logo unique et vos schémas de couleurs d'entreprise grâce aux contrôles de Branding (logo, couleurs).
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Une fois perfectionnée, téléchargez votre vidéo de formation dans plusieurs options de redimensionnement et d'exportation de format, la rendant prête pour une distribution sans effort sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Efficacité de la Formation

.

Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques qui augmentent significativement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour les employés ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation pour vos employés en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts. Cela simplifie le partage des connaissances et aligne votre équipe avec des ressources éducatives cohérentes et de haute qualité.

Quelles capacités AI offre HeyGen pour créer un contenu de formation engageant ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos de formation dynamiques avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off automatisée. Cela fait de HeyGen un puissant générateur de vidéos AI pour créer des ressources éducatives captivantes sans production complexe.

HeyGen fournit-il des outils pour maintenir la cohérence de la marque dans les supports de formation ?

Oui, HeyGen vous permet de préserver facilement l'identité de votre marque en intégrant des logos, couleurs et polices personnalisés dans toutes vos vidéos de formation. Cela garantit que chaque contenu de formation s'aligne parfaitement avec l'esthétique et les normes professionnelles de votre entreprise.

HeyGen peut-il aider à créer des tutoriels techniques rapides et efficaces ?

Absolument, HeyGen propose une variété de modèles de vidéos de formation et prend en charge des fonctionnalités comme l'enregistrement d'écran pour simplifier la création de tutoriels techniques. Vous pouvez également ajouter du texte et une voix off pour expliquer clairement des étapes complexes, ce qui en fait un créateur de vidéos de formation efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo