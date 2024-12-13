Absolument, la génération de contenu pilotée par IA de HeyGen permet aux professionnels des RH de créer et de mettre à jour efficacement des modules de formation pour les employés, y compris des leçons interactives et des quiz. Il agit comme un créateur de cours par IA, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour développer un nouveau contenu logiciel de formation à la conformité.