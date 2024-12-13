Générateur de Conformité de Formation : Simplifiez la Formation des Employés
Automatisez la formation à la conformité avec notre créateur de cours par IA. Convertissez rapidement des scripts en vidéo en utilisant le texte en vidéo à partir d'un script, réduisant ainsi les coûts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction d'une minute pour former les développeurs et créateurs de contenu, mettant en avant la puissance d'un créateur de cours par IA pour produire rapidement des leçons interactives. La vidéo doit adopter un style visuel énergique et moderne, avec des coupes rapides et une voix off dynamique, illustrant clairement la facilité de transformation du texte en vidéo à partir d'un script pour un contenu éducatif engageant.
Produisez une vidéo de témoignage de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les départements RH soucieux de leur budget, en soulignant l'efficacité économique de la génération de vidéos de formation à la conformité de haute qualité. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et accessible, utilisant des scénarios réels, complétée par une génération de voix off amicale et autoritaire qui inspire confiance dans la solution.
Concevez une présentation complète de 2 minutes pour les équipes de formation d'entreprise et les grandes organisations, détaillant comment un générateur de conformité de formation robuste simplifie la diffusion des politiques et l'intégration des employés. Utilisez un style visuel d'entreprise et soigné avec une musique de fond professionnelle et des sous-titres/captions clairement lisibles, démontrant la polyvalence des modèles et scènes de HeyGen pour créer un contenu cohérent et aligné sur la marque à travers divers départements.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez la Création de Cours de Conformité.
Générez rapidement des cours de formation à la conformité étendus et distribuez-les à l'échelle mondiale à une main-d'œuvre diversifiée.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Utilisez des vidéos pilotées par IA pour augmenter considérablement l'engagement et la rétention des connaissances dans la formation à la conformité obligatoire.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que solution de formation à la conformité par IA ?
HeyGen exploite des avatars IA avancés et des capacités de texte en vidéo à partir d'un script pour servir de puissant générateur de conformité de formation. Il transforme les politiques écrites et le matériel de cours en vidéos de formation à la conformité engageantes et professionnelles, rendant le processus de création efficace pour toute organisation.
HeyGen propose-t-il une intégration LMS pour le déploiement de la formation à la conformité ?
Oui, HeyGen offre des options de sortie robustes qui peuvent être facilement intégrées dans votre système de gestion de l'apprentissage existant (intégration LMS), simplifiant le déploiement de votre solution de formation à la conformité par IA. Cela garantit une distribution fluide de vos vidéos de formation à la conformité aux employés.
Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de formation à la conformité à partir d'un script ?
HeyGen offre des capacités complètes pour créer des vidéos de formation à la conformité, y compris la possibilité de convertir du texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars IA réalistes et divers modèles. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement un contenu de formation à la conformité de haute qualité et personnalisé avec facilité.
HeyGen peut-il aider les professionnels des RH à simplifier la création de contenu de formation à la conformité ?
Absolument, la génération de contenu pilotée par IA de HeyGen permet aux professionnels des RH de créer et de mettre à jour efficacement des modules de formation pour les employés, y compris des leçons interactives et des quiz. Il agit comme un créateur de cours par IA, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour développer un nouveau contenu logiciel de formation à la conformité.