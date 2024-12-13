Créateur de Vidéo de Rapport de Fin de Formation : Améliorez l'Apprentissage

Améliorez la rétention des connaissances avec des vidéos de formation engageantes, créées sans effort grâce à notre fonctionnalité de texte à vidéo.

Produisez une vidéo d'intégration concise d'une minute destinée aux nouvelles recrues techniques, mettant en vedette un avatar AI pour expliquer des configurations système complexes. Le style visuel doit être élégant et moderne, complété par une voix off professionnelle générée directement à partir de votre script, assurant une communication claire et engageante des informations essentielles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de rapport de fin de formation de 45 secondes pour les responsables RH et les chefs de département, résumant les principales réalisations et les prochaines étapes des récents programmes de formation. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer efficacement les données en un récit, présenté avec un style visuel propre et corporatif et des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo éducative détaillée de 1,5 minute conçue pour les employés apprenant un nouveau logiciel, en se concentrant sur l'efficacité de l'éducation. Employez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour créer une présentation visuellement attrayante et explicative, enrichie d'une voix off amicale et claire pour guider efficacement les utilisateurs à travers le matériel, améliorant ainsi la rétention des connaissances.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo interne de partage de connaissances d'une minute pour les membres de l'équipe démontrant un nouveau processus 'Étape par Étape au Travail'. Intégrez des visuels dynamiques en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer les étapes, assurant un style visuel pratique et simple. Le résultat final doit être optimisé pour diverses plateformes internes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, rendant la formation facilement assimilable.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Rapport de Fin de Formation

Transformez facilement vos données de fin de formation et vos insights en vidéos de rapport engageantes et partageables pour informer les parties prenantes et célébrer les réalisations.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Plan
Commencez par créer un script ou un plan détaillé de votre rapport de fin de formation. Utilisez notre fonctionnalité de texte à vidéo pour convertir automatiquement votre texte en scènes vidéo dynamiques.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter visuellement les résultats de votre rapport. Adaptez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque et transmettre efficacement votre message.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Professionnelle
Améliorez votre rapport avec une génération de voix off de haute qualité. Saisissez votre script, et laissez notre AI créer une narration claire et cohérente pour guider les spectateurs à travers vos résultats de formation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Rapport
Une fois votre vidéo terminée, utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour la générer dans le format parfait pour n'importe quelle plateforme. Partagez votre rapport de formation soigné pour améliorer la rétention des connaissances et aligner votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes

.

Transformez des concepts complexes en formats vidéo clairs et digestes pour des rapports éducatifs et de formation efficaces.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation professionnelles ?

HeyGen simplifie la création de `vidéos de formation` de haute qualité en permettant aux utilisateurs de générer des `textes à vidéo` à partir de scripts en utilisant des `avatars AI` réalistes et une `voix off professionnelle` en quelques minutes. Cette plateforme efficace de `création de vidéos AI` réduit considérablement le temps et l'effort de production.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu éducatif et la `rétention des connaissances` ?

En tant que `logiciel de formation vidéo` avancé, HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme le `sous-titrage et la transcription` automatisés pour l'accessibilité et une bibliothèque diversifiée de `modèles de vidéos éducatives` pour améliorer la `rétention des connaissances`. Ces outils simplifient la production de supports d'apprentissage percutants.

HeyGen peut-il intégrer des séquences de `capture d'écran` pour des `tutoriels techniques` détaillés ou des formations logicielles ?

Oui, HeyGen facilite l'intégration transparente de séquences de `capture d'écran` préenregistrées directement dans vos `vidéos de formation`. Cela permet des `tutoriels techniques` complets et des démonstrations logicielles dans l'environnement intuitif de `montage vidéo` de la plateforme.

Comment puis-je maintenir la cohérence de la marque dans tous mes `programmes de formation` avec HeyGen ?

HeyGen offre des `contrôles de marque` robustes, vous permettant d'incorporer facilement le logo de votre entreprise et des couleurs spécifiques de la marque dans toutes vos `vidéos de formation`. Cela assure une identité visuelle cohérente dans tous vos `programmes de formation` avec un minimum de `montage vidéo` requis.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo