Créateur de Vidéos pour Salons : Attirez Plus de Participants
Créez facilement des vidéos époustouflantes pour salons avec notre créateur de vidéos AI et une vaste bibliothèque de modèles & scènes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de mise à jour interne de 45 secondes pour nos équipes de vente mondiales, détaillant une récente amélioration de produit en utilisant nos capacités de "montage vidéo". La vidéo doit avoir un style visuel corporatif et informatif avec des superpositions de texte à l'écran et une narration concise. Employez le `Texte en vidéo à partir de script` de HeyGen pour générer efficacement du contenu et les `Sous-titres/captions` pour l'accessibilité.
Produisez un clip promotionnel de 30 secondes conçu pour les marketeurs des réseaux sociaux afin de mettre en avant une nouvelle fonctionnalité de notre "outil de production vidéo" pour une itération rapide de contenu. Le style visuel doit être dynamique et engageant avec des coupes rapides et une musique entraînante, démontrant la facilité de personnalisation. Exploitez le `Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect` de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes et les `Modèles & scènes` pour une création rapide.
Concevez une vidéo tutorielle de 2 minutes pour les professionnels de l'informatique et les utilisateurs avancés, démontrant une fonction avancée de nos "outils AI prêts pour l'entreprise" dans un environnement logiciel complexe. Le style visuel doit incorporer des enregistrements d'écran détaillés et des annotations précises, accompagnés d'une voix off technique et instructive. Utilisez le `Support de bibliothèque de médias/stock` de HeyGen pour intégrer des captures d'écran et la `Génération de voix off` pour assurer des explications claires et cohérentes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Promotionnelles à Fort Impact.
Générez rapidement des vidéos professionnelles et performantes parfaites pour attirer les participants et mettre en valeur les produits à votre stand de salon.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des clips vidéo courts et engageants et du contenu pour les réseaux sociaux pour promouvoir votre présence et vos messages clés avant, pendant et après les salons.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles avec l'AI ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI de premier plan qui simplifie la création de vidéos professionnelles. Il utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte en vidéo pour générer du contenu engageant à partir de scripts simples, accompagné de la génération automatique de voix off.
Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à l'identité de ma marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque intégrés robustes, vous permettant de personnaliser facilement les vidéos avec vos logos et couleurs spécifiques. Cela garantit que tout votre contenu marketing vidéo est constamment conforme à votre marque, faisant de lui un outil de production vidéo puissant.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu vidéo ?
HeyGen propose des fonctionnalités complètes de montage vidéo, y compris des sous-titres automatiques et des animations de texte dynamiques, pour améliorer votre contenu vidéo. Les utilisateurs peuvent également redimensionner facilement les ratios d'aspect et exporter des vidéos de haute qualité pour diverses plateformes.
HeyGen est-il adapté à la production de divers types de vidéos marketing ?
Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à créer une large gamme de vidéos professionnelles, des vidéos de salon captivantes et des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux à du contenu explicatif détaillé. Sa vaste bibliothèque de modèles et de scènes rend la création de vidéos accessible pour des campagnes marketing diversifiées.