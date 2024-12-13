Votre Créateur de Vidéos Promo pour Salons Professionnels

Créez facilement des vidéos convaincantes pour salons professionnels qui génèrent des prospects. Personnalisez votre contenu avec des logos, polices et couleurs de marque.

Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises participant à un salon professionnel, mettant en avant leur produit innovant. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des coupes rapides et des démonstrations de produits engageantes, accompagnées d'une bande sonore entraînante et inspirante. Utilisez les "Templates & scenes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement un look professionnel, en faisant une solution parfaite de "créateur de vidéos promo pour salons professionnels".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo élégante de 60 secondes ciblant les professionnels du marketing lançant un nouveau service, en mettant l'accent sur ses avantages uniques pour les "campagnes marketing". L'esthétique visuelle doit être sophistiquée et corporative, avec des animations épurées et un branding subtil, soutenue par une voix off confiante et autoritaire. Intégrez les "AI avatars" et la "Génération de voix off" de HeyGen pour présenter les informations clés de manière claire et persuasive, garantissant une sortie de "vidéos promotionnelles" de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 30 secondes pour les chefs de produit introduisant une fonctionnalité logicielle complexe, conçue pour créer des "vidéos explicatives engageantes". Le style visuel et audio doit être clair, concis et amical, utilisant des graphiques simplifiés et un narrateur abordable. Exploitez la capacité de "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour traduire sans effort le contenu écrit en visuels animés, avec des "Sous-titres/captions" automatiques pour l'accessibilité, renforçant son rôle en tant que "créateur de vidéos promo AI" efficace.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo concise de 15 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux mettant en avant des "clips de témoignages clients" positifs pour améliorer la perception de la marque. Le style visuel doit être authentique et percutant, avec de véritables réactions d'utilisateurs et des superpositions de texte minimalistes, accompagnées d'une musique de fond légère et encourageante. Utilisez la robuste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour trouver des b-roll pertinents et utilisez le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour garantir un rendu optimal sur toutes les plateformes "réseaux sociaux".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Promo pour Salons Professionnels

Créez facilement des vidéos promotionnelles percutantes pour votre prochain salon professionnel en quelques étapes simples, en utilisant l'AI et des outils de montage professionnels.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une large gamme de modèles conçus par des professionnels pour les vidéos promotionnelles, ou partez d'une toile vierge pour construire votre vision.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Ajoutez vos logos, couleurs et polices de marque pour personnaliser votre vidéo. Utilisez les fonctionnalités AI pour une création de contenu efficace et une intégration fluide de votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Enrichissez votre vidéo avec des séquences stock captivantes, des voix off AI et des sous-titres automatiques pour capter l'attention et transmettre efficacement votre message aux participants du salon.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le ratio d'aspect et la qualité souhaités. Partagez votre vidéo promo professionnelle pour salons professionnels sur les réseaux sociaux et dans les campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages Clients & Histoires de Succès

.

Développez des histoires de succès clients et des témoignages convaincants en utilisant la vidéo AI, renforçant la confiance et la crédibilité auprès des clients potentiels lors de votre salon professionnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos promotionnelles ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos promotionnelles époustouflantes sans effort en utilisant des modèles conçus par des professionnels et des fonctionnalités AI. Vous pouvez les personnaliser avec vos logos, polices et couleurs de marque pour garantir des campagnes marketing créatives et engageantes.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen utilise une AI avancée pour des tâches telles que la génération de texte en vidéo, les voix off AI et les sous-titres automatiques, simplifiant votre processus de création vidéo. Cela vous permet de produire rapidement du contenu de haute qualité pour les réseaux sociaux et diverses plateformes.

Puis-je personnaliser les vidéos promotionnelles avec mes éléments de marque ?

Absolument ! HeyGen offre des fonctionnalités étendues de montage vidéo professionnel pour personnaliser vos vidéos promotionnelles. Intégrez facilement vos logos, polices personnalisées et palettes de couleurs spécifiques pour maintenir une identité de marque cohérente dans toutes vos campagnes marketing.

HeyGen prend-il en charge la création de divers types de vidéos au-delà des promos ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos promo AI polyvalent prenant en charge divers besoins de contenu, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos publicitaires et des clips de témoignages clients. Vous pouvez accéder à une riche bibliothèque d'actifs libres de droits et de séquences stock pour compléter vos modèles vidéo.

