Créez une vidéo promo engageante de 30 secondes pour une nouvelle gamme de blocs de construction imaginatifs, ciblant les parents et les enfants de 4 à 10 ans. Ce spot vidéo pour magasin de jouets vibrant devrait présenter des personnages animés en blocs prenant vie, sur un fond coloré et fantaisiste. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit amusant et attrayant, garantissant une expérience visuelle et audio vivante et excitante qui stimule la créativité.

