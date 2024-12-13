Votre Créateur de Vidéos pour Réunions Publiques pour des Événements Fluides
Boostez les communications d'entreprise et l'engagement du public grâce à de puissantes capacités de transformation de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes résumant les points forts et les enseignements clés d'un événement virtuel récent, à destination des parties prenantes externes et des clients. Le style visuel et audio doit être moderne et engageant, employant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour narrer des insights cruciaux en communication d'entreprise.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes visant à attirer des participants potentiels à une prochaine réunion publique en direct. La présentation visuelle et audio doit être énergique et invitante, avec des sous-titres/captions automatiques générés par HeyGen pour assurer une accessibilité et un engagement maximum lors des réunions publiques virtuelles.
Développez une vidéo informative de 30 secondes à l'intention des nouveaux participants d'un prochain événement hybride, expliquant comment naviguer au mieux dans les fonctionnalités de la plateforme. La vidéo doit adopter un style visuel amical et tutoriel, utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et cohérente afin d'améliorer l'expérience des outils de gestion d'événements.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention lors des formations avec l'AI.
Améliorez la formation des employés et la rétention d'informations lors des réunions publiques en utilisant du contenu vidéo dynamique généré par l'AI.
Inspirez et motivez les audiences avec des vidéos motivantes.
Créez des vidéos percutantes et motivantes pour booster le moral et inspirer les employés lors des événements de réunions publiques virtuelles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos réunions publiques virtuelles et nos communications d'entreprise ?
HeyGen permet aux organisations de créer des réunions publiques virtuelles professionnelles et d'améliorer les communications d'entreprise en utilisant des avatars AI et la technologie de transformation de texte en vidéo. Cela permet d'assurer un message cohérent et un contenu engageant, essentiel pour les communications internes et les mises à jour à l'échelle de l'entreprise.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos engageantes pour les réunions publiques ?
HeyGen propose un Créateur de Vidéos pour Réunions Publiques complet avec des fonctionnalités telles que des avatars AI, la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, et des sous-titres automatiques. Les utilisateurs peuvent également utiliser des modèles personnalisables et une bibliothèque multimédia pour produire efficacement du contenu vidéo de haute qualité et engageant.
HeyGen peut-il aider à rationaliser les communications internes pour les grandes organisations ?
Absolument. HeyGen rationalise considérablement les communications internes en permettant une production rapide d'événements virtuels et de mises à jour cohérents et de marque. En utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo, les entreprises peuvent rapidement générer des vidéos essentielles pour les réunions publiques et les communications d'entreprise afin d'atteindre efficacement l'ensemble de leur personnel.
Comment HeyGen soutient-il le branding et la personnalisation pour les événements virtuels ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer des logos d'entreprise et des couleurs de marque spécifiques dans leurs événements virtuels et vidéos. Combiné avec des modèles personnalisables et des options de scène, cela garantit que tout le contenu des réunions publiques maintient une apparence cohérente et professionnelle.