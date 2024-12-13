Créez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes montrant comment les petites agences de voyage peuvent facilement devenir un créateur de vidéos de voyage remarquable en utilisant HeyGen. Ciblez les aspirants influenceurs de voyage et les petites entreprises, en démontrant la puissance des 'Modèles & scènes' pour créer rapidement des voyages visuellement époustouflants. La vidéo doit adopter un style visuel rapide et inspirant avec une musique dynamique et entraînante et une narration claire et enthousiaste générée par notre fonctionnalité de 'Génération de voix off', mettant en avant des transitions fluides et des destinations captivantes pour les plateformes de médias sociaux.

