Débloquez le Succès SEO avec Notre Générateur de Marketing Touristique

Boostez votre marketing touristique avec des outils AI génératifs. Créez du contenu captivant pour le succès SEO et simplifiez les campagnes en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.

533/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes destinée aux Organisations de Marketing de Destination et aux agences de voyage, illustrant la polyvalence des "modèles de voyage" de HeyGen et des superbes "designs touristiques". La vidéo doit conserver un style visuel soigné et informatif, incorporant des séquences de voyage à couper le souffle complétées par une voix off claire et autoritaire. Soulignez la facilité de personnaliser ces modèles et d'utiliser la génération de voix off de HeyGen pour une cohérence de marque à travers les campagnes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo perspicace de 60 secondes pour les responsables du marketing numérique dans le secteur du tourisme, expliquant comment les "outils AI pour les marketeurs du tourisme" peuvent mener à un "succès SEO" significatif. Le style visuel et audio doit être élégant et axé sur les données, utilisant des graphiques animés pour représenter la croissance et l'analyse, associés à une voix engageante mais amicale. Démontrez la capacité de HeyGen à ajouter automatiquement des sous-titres et à accéder à une vaste bibliothèque de médias/stock, améliorant la visibilité et l'engagement du contenu.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 30 secondes pour les directeurs marketing et les entrepreneurs dans le tourisme, démontrant comment HeyGen peut être un véritable "générateur de revenus" pour le "marketing de destination". Le style visuel doit être cinématographique et dynamique, rempli de scènes de voyage inspirantes et de musique de fond entraînante. Montrez comment la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect de la plateforme garantit que le contenu est parfait sur n'importe quelle plateforme, aux côtés de l'utilisation percutante des avatars AI pour raconter des histoires captivantes qui attirent les visiteurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Marketing Touristique

Exploitez l'AI pour produire sans effort du contenu vidéo captivant pour votre destination touristique, améliorant vos efforts de marketing avec précision et créativité.

1
Step 1
Créez Votre Script Marketing
Utilisez le générateur de marketing touristique pour définir le message central de votre vidéo. Notre système alimenté par AI aide à créer des récits convaincants, transformant vos idées en un script prêt à produire avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Générez des Voix Off Engagantes
Donnez vie à votre script avec des voix professionnelles. Exploitez la génération de voix off AI pour ajouter un audio clair et persuasif qui résonne avec votre audience, garantissant un son de haute qualité pour chaque campagne marketing développée avec des outils de création de contenu AI.
3
Step 3
Choisissez des Modèles Visuels
Sélectionnez parmi une riche bibliothèque de modèles et de scènes conçus pour mettre en valeur les destinations touristiques. Personnalisez ces modèles touristiques avec votre marque et vos visuels pour créer une vidéo marketing unique et visuellement époustouflante.
4
Step 4
Exportez pour le Succès SEO
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour la distribution. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes, soutenant votre stratégie globale pour le succès SEO et une portée plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires de Succès des Voyageurs

.

Mettez en avant les expériences positives des voyageurs à travers des vidéos générées par AI pour renforcer la confiance et encourager de nouvelles visites.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le contenu créatif pour le marketing touristique ?

HeyGen permet aux marketeurs du tourisme de générer facilement du contenu visuel captivant, en utilisant notre vaste bibliothèque de modèles et de designs touristiques. Avec les outils de création de contenu AI de HeyGen, vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes, optimisant vos campagnes de marketing touristique.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour les marketeurs du tourisme ?

HeyGen offre des outils AI robustes spécifiquement conçus pour les marketeurs du tourisme, permettant une production de contenu efficace et évolutive. Notre plateforme exploite des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, simplifiant la création de récits vidéo convaincants pour toute zone de destination touristique.

HeyGen peut-il aider les organisations de marketing de destination (OMD) à maintenir la cohérence de la marque ?

Absolument. HeyGen est conçu pour soutenir les Organisations de Marketing de Destination (OMD) dans le maintien d'une présence de marque forte et unifiée sur tous leurs actifs numériques. Grâce à des contrôles de marque complets, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, HeyGen garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marketing de destination.

Comment HeyGen agit-il comme un générateur de marketing touristique pour les destinations ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de marketing touristique innovant en automatisant la création de contenu vidéo de haute qualité à une échelle sans précédent. Cette capacité aide les entreprises touristiques et les destinations à attirer les visiteurs plus efficacement, agissant comme un générateur de revenus significatif pour le secteur.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo