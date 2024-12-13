Générateur de Vidéos de Visite : Créez des Visites Engagantes Sans Effort

Transformez sans effort des photos statiques en visites vidéo captivantes en utilisant nos modèles et scènes intuitifs pour des visuels cinématographiques.

Créez une vidéo de visite de 60 secondes convaincante pour les agents immobiliers, démontrant comment transformer des photos statiques en visites vidéo captivantes avec le Générateur de Vidéos AI de HeyGen. Cette présentation professionnelle et élégante doit comporter une voix off claire et engageante générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, transformant un simple script en un récit soigné pour les acheteurs potentiels.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle aventureuse de 90 secondes pour les blogueurs de voyage, en utilisant HeyGen comme Créateur de Vidéos de Voyage AI pour mettre en valeur une destination avec des visuels cinématographiques. La séquence dynamique et énergique doit incorporer des médias riches de la bibliothèque multimédia de la plateforme et des sous-titres captivants générés par HeyGen, inspirant les spectateurs à explorer.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une visite vidéo amicale de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, détaillant leurs services avec un style visuel propre et informatif, soulignant la facilité des fonctionnalités d'édition vidéo automatique. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour agir comme des guides engageants à travers divers modèles et scènes préfabriqués, illustrant à quel point il est facile de créer des Visites Vidéo professionnelles.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative détaillée de 2 minutes pour les responsables marketing de produits, en se concentrant sur les caractéristiques d'un nouveau produit avec une vidéo nette et haute résolution. La pièce éducative, construite à partir de textes prompts en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, doit également démontrer le redimensionnement des ratios d'aspect et les options d'exportation pour une distribution multi-plateforme, avec une voix off professionnelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Visite

Créez sans effort des vidéos de visite époustouflantes pour l'immobilier, le voyage ou toute vitrine, transformant votre contenu avec des visuels et une narration propulsés par AI.

1
Step 1
Téléchargez Vos Ressources
Commencez par télécharger vos photos et clips vidéo. Notre outil AI peut transformer des photos statiques en visites vidéo captivantes, posant les bases de votre vitrine.
2
Step 2
Générez une Narration Engagante
Saisissez votre script ou vos textes prompts pour générer automatiquement des voix off professionnelles avec des voix AI réalistes, ajoutant une couche audio captivante à votre vidéo de visite.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels avec des Modèles
Sélectionnez parmi une variété de modèles préfabriqués et personnalisez vos scènes pour obtenir des visuels cinématographiques époustouflants, parfaitement alignés avec le style unique de votre visite.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Visite
Téléchargez votre vidéo de visite terminée en haute résolution, en utilisant des options de redimensionnement de ratio d'aspect flexibles pour un partage fluide sur les plateformes de réseaux sociaux ou pour l'intégration sur votre site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez Visuellement des Destinations et des Propriétés

.

Créez des visites vidéo époustouflantes propulsées par AI pour mettre en valeur les caractéristiques clés des destinations de voyage ou de l'immobilier, attirant plus de visiteurs et d'acheteurs potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la Génération de Vidéos AI pour le contenu de visite ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour rendre la Génération de Vidéos AI sans effort. Les utilisateurs peuvent rapidement créer des vidéos de visite engageantes en fournissant simplement des textes prompts ou en utilisant des modèles préfabriqués, le tout propulsé par le système intelligent de HeyGen. Cette plateforme simplifie le processus d'édition vidéo automatique, permettant à quiconque de produire des Visites Vidéo professionnelles.

HeyGen peut-il transformer des photos statiques en visites vidéo captivantes ?

Absolument ! HeyGen est un outil puissant de Transformation d'Images en Vidéo conçu pour transformer des photos statiques en visites vidéo captivantes. Vous pouvez télécharger vos images et utiliser l'Éditeur Vidéo AI de HeyGen pour les animer avec des visuels cinématographiques dynamiques, des voix AI réalistes et des sous-titres personnalisés, parfaits pour les vidéos immobilières ou les projets de Créateur de Vidéos de Voyage AI.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la génération de texte-à-vidéo ?

HeyGen offre des capacités robustes de Texte-à-Vidéo AI, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos à partir de scripts dans plus de 40 langues avec des voix AI réalistes et un support de sous-titres générés par AI. La plateforme agit comme un éditeur vidéo en ligne complet, permettant un contrôle précis sur des éléments tels que l'audio synchronisé et les effets visuels directement à partir de textes prompts.

Comment HeyGen peut-il garantir une qualité vidéo haute résolution pour mes vidéos de voyage ?

HeyGen est conçu pour produire du contenu vidéo haute résolution, offrant des options de sortie jusqu'à la Résolution Full HD (1080p). Cela garantit que vos projets de Créateur de Vidéos de Voyage AI, que ce soit pour les réseaux sociaux ou un usage professionnel, maintiennent une qualité vidéo exceptionnelle et des visuels époustouflants. HeyGen facilite la génération de vidéos de qualité professionnelle sans compromettre la clarté.

