Créez une vidéo d'annonce de tournée énergique de 30 secondes conçue pour les fans de musique et les amateurs de concerts, en utilisant des coupes rapides, des animations de texte dynamiques et une bande sonore entraînante pour susciter l'enthousiasme ; les modèles et scènes de HeyGen peuvent simplifier la création de cette annonce vibrante.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'annonce d'événement d'entreprise engageante de 45 secondes, ciblant les professionnels et partenaires du secteur, avec une esthétique visuelle soignée et élégante, des transitions fluides et une musique de fond subtile pour transmettre le professionnalisme ; utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration professionnelle à la vidéo d'annonce.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'annonce en ligne captivante de 60 secondes pour des visites historiques ou des expositions de musées, destinée aux étudiants et passionnés de culture, avec un style narratif évocateur, des visuels riches et une narration informative ; la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen peut fournir des images essentielles pour ce créateur de vidéos d'annonce en ligne.
Exemple de Prompt 3
Produisez un clip unique de révélation de tournée d'artiste de 15 secondes, spécifiquement pour une base de fans dédiée sur les plateformes de médias sociaux, en utilisant un style visuel intime et personnel, potentiellement avec un avatar AI annonçant la nouvelle excitante ; les avatars AI de HeyGen offrent un moyen distinctif de se connecter directement avec votre public pour cette vidéo d'annonce de tournée.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonce de Tournée

Créez facilement des vidéos d'annonce de tournée captivantes, de la sélection de modèles à l'exportation finale, en engageant votre public à chaque étape.

Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour démarrer rapidement votre vidéo d'annonce de tournée. Adaptez facilement la structure de votre vidéo en utilisant notre bibliothèque de scènes et de mises en page.
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Annonce
Personnalisez facilement votre message. Utilisez le texte-à-vidéo à partir de script pour générer automatiquement des visuels à partir des détails de votre tournée, garantissant une présentation dynamique et informative.
Step 3
Incorporez des Visuels et de l'Audio
Enrichissez votre annonce avec des visuels engageants de notre bibliothèque de médias/stock ou téléchargez les vôtres. Ajoutez une touche professionnelle avec de la musique de fond ou une voix off personnalisée.
Step 4
Publiez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo d'annonce de tournée parfaite, utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour la préparer pour n'importe quelle plateforme. Partagez votre création sur toutes vos plateformes de médias sociaux pour atteindre votre public.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec des Vidéos de Lancement de Tournée

Créez des annonces vidéo inspirantes et motivantes qui suscitent l'enthousiasme et l'intérêt pour vos prochaines dates de tournée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo d'annonce de tournée professionnelle ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'annonce de tournée de haute qualité en utilisant des outils intuitifs comme les avatars AI et la génération de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un modèle, et HeyGen s'occupe de la production vidéo complexe, faisant de vous un créateur de vidéos d'annonce efficace.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour personnaliser ma vidéo d'annonce ?

HeyGen offre des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI et la génération de voix off, pour personnaliser votre vidéo d'annonce. Vous pouvez facilement ajouter des animations de texte, de la musique de fond et choisir parmi une riche bibliothèque de séquences stock pour concevoir une expérience vidéo véritablement personnalisée.

Puis-je créer et partager rapidement une vidéo d'annonce engageante avec HeyGen ?

Absolument ! La plateforme conviviale de HeyGen, complète avec un éditeur glisser-déposer et des modèles personnalisables, vous permet de réaliser des vidéos rapidement. Une fois finalisée, vous pouvez facilement exporter votre vidéo d'annonce pour la partager sur les plateformes de médias sociaux, garantissant que votre message atteigne votre public cible.

Comment HeyGen aide-t-il à garantir que mes vidéos d'annonce sont professionnelles et conformes à la marque ?

HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques de manière transparente dans vos vidéos marketing. Combiné avec des avatars AI de haute qualité, des voix off professionnelles et des animations de texte, HeyGen garantit que chaque vidéo d'annonce maintient un aspect poli et cohérent.

