Créateur de vidéos TikTok AI : Créez des vidéos virales rapidement
Générez du contenu performant qui capte l'attention et suit les tendances avec des avatars AI personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo tutorielle de 45 secondes expliquant une astuce rapide ou un 'life hack' pour les professionnels occupés, en utilisant les avatars AI de HeyGen. La présentation doit être propre et professionnelle, avec une personnalité numérique amicale, des superpositions de texte claires à l'écran, une musique de fond apaisante et des sous-titres automatiques pour une accessibilité et un engagement maximum.
Produisez une vidéo de 60 secondes en coulisses montrant la culture unique de votre entreprise ou ses opérations quotidiennes, destinée aux futurs employés et aux clients curieux. Utilisez les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen pour obtenir un style visuel authentique et énergique avec des coupes rapides et une musique libre de droits engageante, offrant un aperçu authentique de votre marque.
Concevez une vidéo persuasive de 15 secondes de type contenu généré par les utilisateurs (UGC) pour capter l'attention des acheteurs en quête de preuves sociales. Ce contenu court et percutant doit présenter des plans rapides du produit et des avantages clés mis en évidence par du texte superposé, animé grâce à la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo pour un récit naturel et percutant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Générez du contenu TikTok engageant.
Créez rapidement des vidéos et des clips TikTok captivants en utilisant l'AI, parfaits pour renforcer votre présence et votre engagement sur les réseaux sociaux.
Produisez des publicités TikTok performantes.
Créez rapidement des publicités TikTok performantes et du contenu promotionnel avec des vidéos AI, obtenant de meilleurs résultats pour vos campagnes marketing.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos TikTok captivantes ?
HeyGen sert de créateur de vidéos TikTok intuitif, vous permettant de produire rapidement du contenu performant. Exploitez les outils et modèles alimentés par l'AI de HeyGen pour créer des vidéos engageantes qui se démarquent sur la plateforme.
HeyGen peut-il générer des vidéos TikTok en utilisant des avatars AI à partir d'un script ?
Oui, HeyGen permet aux créateurs de réaliser des vidéos Avatar directement à partir de texte. Il vous suffit de taper votre script, et les avatars AI de HeyGen donneront vie à votre contenu TikTok avec des voix et des expressions naturelles, parfait pour un contenu court et percutant.
HeyGen propose-t-il des outils pour aligner mon contenu TikTok avec les tendances actuelles et le branding ?
Absolument. HeyGen offre une variété de modèles de vidéos et permet des contrôles de branding comme les logos et les couleurs pour s'assurer que vos vidéos sont conformes à votre marque et résonnent avec les tendances actuelles de TikTok. Vous pouvez également ajouter de la musique libre de droits et des effets tendance pour améliorer votre création.
Comment HeyGen facilite-t-il l'ajout de voix off et la personnalisation des vidéos TikTok ?
HeyGen simplifie la génération de voix off avec ses capacités avancées de synthèse vocale, vous permettant de créer facilement votre propre voix off TikTok. De plus, des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et une variété d'avatars numériques vous aident à personnaliser vos vidéos TikTok pour un engagement maximal.