Créez une vidéo de lancement de produit dynamique de 30 secondes ciblant les jeunes consommateurs férus de technologie sur TikTok. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes modernes et vibrants et une musique entraînante et tendance, accompagnée d'une voix off claire et enthousiaste générée sans effort grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour annoncer votre nouvelle offre.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo tutorielle de 45 secondes expliquant une astuce rapide ou un 'life hack' pour les professionnels occupés, en utilisant les avatars AI de HeyGen. La présentation doit être propre et professionnelle, avec une personnalité numérique amicale, des superpositions de texte claires à l'écran, une musique de fond apaisante et des sous-titres automatiques pour une accessibilité et un engagement maximum.
Produisez une vidéo de 60 secondes en coulisses montrant la culture unique de votre entreprise ou ses opérations quotidiennes, destinée aux futurs employés et aux clients curieux. Utilisez les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen pour obtenir un style visuel authentique et énergique avec des coupes rapides et une musique libre de droits engageante, offrant un aperçu authentique de votre marque.
Concevez une vidéo persuasive de 15 secondes de type contenu généré par les utilisateurs (UGC) pour capter l'attention des acheteurs en quête de preuves sociales. Ce contenu court et percutant doit présenter des plans rapides du produit et des avantages clés mis en évidence par du texte superposé, animé grâce à la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo pour un récit naturel et percutant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos TikTok

Créez sans effort des vidéos TikTok captivantes avec des outils alimentés par l'AI, des visuels époustouflants et des fonctionnalités d'édition fluides pour engager votre audience et suivre les tendances.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Transformez vos idées en vidéos TikTok dynamiques en utilisant notre capacité de transformation de texte en vidéo, rendant la création de contenu rapide et innovante.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Personnalisez votre contenu en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI, apportant une présence unique et engageante à vos vidéos TikTok.
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres et des effets
Améliorez l'accessibilité et l'engagement des spectateurs avec des sous-titres automatiques, et appliquez des effets tendance pour faire ressortir votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et partagez
Optimisez votre vidéo pour TikTok avec des options de redimensionnement d'aspect et d'exportation, puis partagez sans effort votre création soignée avec le monde.

Créez des vidéos TikTok inspirantes

Produisez des vidéos inspirantes et motivantes pour TikTok, en utilisant l'AI pour établir une connexion profonde avec votre audience et favoriser une communauté positive.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos TikTok captivantes ?

HeyGen sert de créateur de vidéos TikTok intuitif, vous permettant de produire rapidement du contenu performant. Exploitez les outils et modèles alimentés par l'AI de HeyGen pour créer des vidéos engageantes qui se démarquent sur la plateforme.

HeyGen peut-il générer des vidéos TikTok en utilisant des avatars AI à partir d'un script ?

Oui, HeyGen permet aux créateurs de réaliser des vidéos Avatar directement à partir de texte. Il vous suffit de taper votre script, et les avatars AI de HeyGen donneront vie à votre contenu TikTok avec des voix et des expressions naturelles, parfait pour un contenu court et percutant.

HeyGen propose-t-il des outils pour aligner mon contenu TikTok avec les tendances actuelles et le branding ?

Absolument. HeyGen offre une variété de modèles de vidéos et permet des contrôles de branding comme les logos et les couleurs pour s'assurer que vos vidéos sont conformes à votre marque et résonnent avec les tendances actuelles de TikTok. Vous pouvez également ajouter de la musique libre de droits et des effets tendance pour améliorer votre création.

Comment HeyGen facilite-t-il l'ajout de voix off et la personnalisation des vidéos TikTok ?

HeyGen simplifie la génération de voix off avec ses capacités avancées de synthèse vocale, vous permettant de créer facilement votre propre voix off TikTok. De plus, des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et une variété d'avatars numériques vous aident à personnaliser vos vidéos TikTok pour un engagement maximal.

