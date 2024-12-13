Générateur de Vidéos TikTok : Créez des Vidéos Virales Rapidement avec l'AI

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux petites entreprises, montrant comment l'éditeur vidéo TikTok alimenté par l'AI peut transformer un simple script en une publicité soignée en utilisant la conversion de texte en vidéo et les sous-titres automatiques. Le style visuel doit être lumineux et énergique, complété par une voix off motivante.
Exemple de Prompt 2
Créez un tutoriel de 1,5 minute pour les gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant la polyvalence du créateur de vidéos TikTok en ligne en utilisant divers modèles et scènes pour différents types de campagnes. La vidéo doit avoir un style visuel propre et didactique avec une voix off dynamique et professionnelle, soulignant comment le redimensionnement et l'exportation des formats simplifient la distribution multi-plateformes.
Exemple de Prompt 3
Développez un concept de publicité TikTok convaincant de 60 secondes ciblant les marketeurs, démontrant comment améliorer leurs campagnes en utilisant une vaste bibliothèque de médias/stock pour créer des publicités visuellement époustouflantes. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle forte avec des coupes dynamiques et une génération de voix off puissante, mettant en avant l'efficacité de la plateforme pour produire des publicités TikTok de haute qualité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Utiliser un Générateur de Vidéos TikTok

Créez facilement des vidéos TikTok engageantes avec des outils alimentés par l'AI. Générez du contenu captivant conçu pour captiver votre audience et augmenter l'engagement.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger votre script, que le Générateur de Vidéos TikTok AI utilisera pour créer vos premières scènes vidéo.
2
Step 2
Choisissez des Avatars et Voix AI
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI et personnalisez leurs voix pour transmettre votre message avec impact.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Ajoutez des visuels captivants en utilisant notre vaste bibliothèque de modèles et générez automatiquement des sous-titres pour augmenter l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo verticale finale, optimisée pour TikTok, et partagez-la directement avec un partage en un clic.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Clients sur TikTok

Transformez les témoignages clients en vidéos verticales dynamiques et engageantes parfaites pour TikTok et la preuve sociale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos TikTok AI ?

Le Générateur de Vidéos TikTok AI de HeyGen simplifie la création de contenu en transformant des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix AI personnalisables. Cet éditeur vidéo TikTok alimenté par l'AI permet une production efficace de contenu court de haute qualité.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos TikTok générées par AI avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement personnaliser vos vidéos TikTok générées par AI en utilisant divers modèles, en intégrant vos propres médias et en appliquant des outils de montage vidéo précis. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres, garantissant que votre contenu s'aligne avec votre style visuel.

HeyGen peut-il aider les marketeurs à créer des publicités TikTok efficaces et du contenu court ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos TikTok en ligne idéal pour les marketeurs et les créateurs de contenu, leur permettant de produire rapidement des publicités TikTok convaincantes et d'autres contenus courts. Ses fonctionnalités soutiennent la génération de vidéos engageantes, y compris celles adaptées aux publicités UGC, avec un partage en un clic sur TikTok.

Quelles capacités AI spécifiques HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés pour représenter visuellement votre marque ou message, associés à diverses voix AI pour une narration naturelle. Vous pouvez les générer directement à partir de votre script, améliorant ainsi la narration et la qualité globale de production de votre contenu TikTok.

