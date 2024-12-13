Générateur de Vidéos Marketing TikTok : Créez du Contenu Viral avec l'AI

Produisez sans effort des publicités TikTok performantes et des vidéos courtes engageantes en utilisant des modèles personnalisables pour une création de contenu rapide.

Imaginez une publicité TikTok vibrante et dynamique de 30 secondes, ciblant les petites entreprises, qui montre rapidement comment la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, propulsée par notre Générateur de Vidéos TikTok AI, peut transformer une simple idée en contenu captivant avec des sous-titres automatiques et une piste audio tendance.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les marketeurs et agences, créez une vidéo professionnelle et moderne de 45 secondes en utilisant les avatars AI de la vaste sélection de HeyGen, démontrant comment les modèles et scènes personnalisables peuvent simplifier la création de campagnes diverses avec une voix off AI claire et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo marketing dynamique et accrocheuse de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu, illustrant comment générer des publicités TikTok sans effort en exploitant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels percutants et sa génération précise de voix off, complétée par des transitions fluides et de la musique libre de droits.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo verticale amicale et éducative de 15 secondes, idéale pour les débutants en marketing digital, qui explique brièvement comment le générateur de vidéos marketing TikTok de HeyGen simplifie le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour un affichage mobile parfait, renforcé par des sous-titres clairs et une voix AI amicale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos TikTok AI

Créez sans effort des vidéos verticales engageantes et performantes pour vos campagnes marketing TikTok avec des outils propulsés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer votre texte ou script. Notre fonctionnalité de texte à vidéo transformera vos idées en une ébauche initiale convaincante pour votre vidéo marketing TikTok, en exploitant les fonctionnalités du générateur de scripts AI.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels et Voix
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de voix AI réalistes pour transmettre votre message avec impact et personnalité.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez
Personnalisez davantage votre contenu en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité, en incorporant des éléments de branding, et en sélectionnant de la musique libre de droits pour créer l'ambiance parfaite.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre création et utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect pour garantir que votre vidéo verticale est parfaitement optimisée et prête à être publiée sur TikTok.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client avec des vidéos AI engageantes

Mettez en avant des témoignages clients authentiques et des histoires de marque sur TikTok, renforçant la confiance et la crédibilité auprès de votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment l'AI de HeyGen peut-elle m'aider à créer des vidéos TikTok engageantes ?

HeyGen vous permet de créer du contenu TikTok original et performant grâce à son Générateur de Vidéos TikTok AI avancé. Exploitez les avatars AI, les voix AI et les modèles personnalisables pour produire rapidement et efficacement des vidéos courtes captivantes, parfaitement adaptées à la plateforme.

Quels types de contenu créatif puis-je générer pour TikTok avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de contenus créatifs pour TikTok, des vidéos marketing dynamiques et des histoires de marque captivantes aux publicités UGC authentiques. Nos outils propulsés par l'AI soutiennent une narration engageante au format vidéo vertical, enrichie d'options comme la musique libre de droits.

HeyGen prend-il en charge la transformation de scripts textuels en vidéos prêtes pour TikTok ?

Absolument, HeyGen transforme vos scripts textuels en vidéos polies et prêtes pour TikTok sans effort. Utilisez notre générateur de scripts AI, ajoutez des sous-titres automatiques et intégrez des séquences stock riches pour créer facilement des vidéos verticales professionnelles dans notre éditeur vidéo intuitif.

Puis-je personnaliser mes vidéos TikTok avec des éléments visuels uniques et de branding dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour garantir que vos vidéos TikTok s'alignent avec votre marque. Personnalisez votre contenu en utilisant des modèles personnalisables, intégrez vos contrôles de branding, et utilisez même des avatars AI pour créer des accroches uniques de 6 secondes optimisées pour la vidéo verticale.

