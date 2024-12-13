créateur de vidéos publicitaires TikTok : Créez des publicités TikTok virales rapidement

Générez des créations publicitaires TikTok performantes avec des avatars AI pour augmenter l'engagement et les conversions.

Créez une publicité TikTok dynamique de 30 secondes mettant en avant un nouveau produit, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital qui souhaitent générer rapidement du contenu engageant. La vidéo doit avoir une bande sonore musicale rapide et tendance avec des visuels lumineux et attrayants qui semblent authentiques et générés par les utilisateurs. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avantages du produit de manière relatable, en style direct à la caméra, démontrant la facilité de production de publicités TikTok performantes sans tournage complexe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité TikTok concise de 45 secondes conçue pour les agences de marketing et les entreprises de commerce électronique cherchant à simplifier leur processus de création publicitaire. Le style visuel doit être épuré, professionnel et dynamique, avec une génération de voix off claire qui guide les spectateurs à travers une solution. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour montrer à quel point il est facile de produire des créations publicitaires diversifiées, avec l'avantage supplémentaire du redimensionnement et des exportations au format d'aspect pour une distribution multi-plateforme.
Exemple de Prompt 2
Produisez une création publicitaire accrocheuse de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux spécialistes du marketing cherchant à réaliser des publicités TikTok virales. Le style visuel et audio doit être dynamique et légèrement humoristique, conçu pour capter instantanément l'attention des spectateurs et maintenir leur engagement tout au long. Transformez un script convaincant en une vidéo captivante en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, assurant une portée maximale et une accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement pour une visualisation silencieuse.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité vidéo courte de 30 secondes convaincante pour engager les chefs de produit et les stratèges de campagne cherchant à créer des publicités TikTok ciblées et performantes. La vidéo doit adopter un style visuel chaleureux, relatable et axé sur l'histoire, complété par un design sonore clair et personnalisé. Améliorez le récit en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une touche personnelle et intégrez des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour illustrer comment le produit résout efficacement les problèmes spécifiques du public.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos publicitaires TikTok

Exploitez l'AI pour créer rapidement des publicités vidéo TikTok engageantes et performantes avec une qualité professionnelle, conçues pour un impact maximal sur votre audience.

1
Step 1
Choisissez votre fondation
Commencez votre parcours de créateur de vidéos publicitaires TikTok en sélectionnant parmi une gamme de modèles professionnels ou d'avatars AI réalistes pour construire le cœur de votre publicité.
2
Step 2
Générez votre publicité scriptée
Collez votre script et utilisez notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer instantanément votre texte en une création publicitaire dynamique et engageante.
3
Step 3
Améliorez avec des visuels
Personnalisez votre publicité en intégrant facilement des visuels de la vaste bibliothèque de médias/soutien de stock, garantissant que vos publicités vidéo TikTok sont visuellement attrayantes.
4
Step 4
Exportez pour TikTok
Finalisez votre publicité en utilisant le redimensionnement du format d'aspect et les exportations pour s'adapter parfaitement au format de TikTok, puis téléchargez-la directement sur TikTok Ads Manager pour le lancement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des publicités authentiques de style UGC

.

Produisez des vidéos de style contenu généré par les utilisateurs (UGC) authentiques avec l'AI pour instaurer la confiance et résonner profondément avec votre audience TikTok.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création publicitaire TikTok ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de publicités vidéo TikTok engageantes, vous aidant à produire des créations publicitaires TikTok performantes efficacement.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de style UGC pour les publicités TikTok ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos UGC authentiques pour les publicités TikTok en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off diversifiées, parfaites pour créer des publicités TikTok virales.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires TikTok idéal ?

HeyGen offre des fonctionnalités d'édition robustes comme la génération de texte en vidéo à partir d'un script et des modèles personnalisables, en faisant un créateur de vidéos AI efficace pour produire des publicités vidéo courtes optimisées pour TikTok.

Comment HeyGen garantit-il que mes publicités TikTok reflètent la cohérence de la marque ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets pour intégrer votre logo et vos couleurs, ainsi que des sous-titres automatiques et un redimensionnement du format d'aspect, garantissant que vos publicités TikTok ciblées conservent une apparence professionnelle.

