Créez une publicité TikTok dynamique de 30 secondes mettant en avant un nouveau produit, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital qui souhaitent générer rapidement du contenu engageant. La vidéo doit avoir une bande sonore musicale rapide et tendance avec des visuels lumineux et attrayants qui semblent authentiques et générés par les utilisateurs. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avantages du produit de manière relatable, en style direct à la caméra, démontrant la facilité de production de publicités TikTok performantes sans tournage complexe.

