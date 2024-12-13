Créateur de Vidéos à Tarification Échelonnée pour Chaque Entreprise

Produisez sans effort des vidéos époustouflantes en utilisant de puissants avatars AI, conçus pour tous les budgets et échelles de production.

Produisez une vidéo explicative technique de 90 secondes pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les responsables marketing, détaillant les avantages pratiques du créateur de vidéos à tarification échelonnée de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des infographies claires et du texte à l'écran, complété par une voix off AI articulée. Mettez en avant comment les différents crédits de production et les contrôles de marque permettent des plans flexibles, en présentant la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour générer du contenu de haute qualité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle d'une minute destinée aux développeurs et professionnels de l'informatique, démontrant comment exploiter HeyGen pour la création automatisée de vidéos, en se concentrant particulièrement sur l'accès API. Le style visuel et audio doit être moderne et technique, utilisant des enregistrements d'écran de l'intégration de code et une voix off AI sophistiquée, illustrant comment des sous-titres/captions automatiques peuvent être générés et comment les avatars AI peuvent transmettre efficacement des informations techniques.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction de 2 minutes conçue pour les formateurs d'entreprise et les rédacteurs techniques, montrant la facilité de produire des vidéos explicatives engageantes pour la documentation interne. L'approche visuelle doit être directe et étape par étape, avec une voix off AI calme et instructive, mettant en avant l'utilité des modèles et scènes et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour une création rapide de vidéos.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les agences de marketing et les créateurs de contenu, mettant en avant la polyvalence des avatars AI et des capacités de voix off de HeyGen sous ses plans flexibles. Le style visuel doit être dynamique et visuellement attrayant, affichant divers styles d'avatars et de tons de voix, avec une voix off AI énergique démontrant comment le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect peuvent adapter le contenu pour différentes plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Notre Tarification Échelonnée pour la Création Vidéo

Découvrez les plans tarifaires flexibles de HeyGen conçus pour évoluer avec vos besoins de production vidéo, offrant un accès à des fonctionnalités AI avancées pour une création vidéo sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Témoignages Clients Engagées

Créez des histoires de réussite client convaincantes en utilisant des vidéos AI pour renforcer la confiance et démontrer la valeur dans tous vos efforts marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la génération de texte en vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI et des capacités de voix off réalistes. Ce processus simplifié accélère la création de vidéos sans montage complexe.

Quels contrôles de marque sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de maintenir une identité de marque cohérente sur tout votre contenu vidéo. Vous pouvez facilement appliquer des logos, couleurs et polices personnalisés à vos vidéos, garantissant des vidéos explicatives ou des supports marketing professionnels et conformes à votre marque.

HeyGen peut-il ajuster les ratios d'aspect des vidéos et ajouter des sous-titres automatiquement ?

Oui, HeyGen propose des options flexibles de redimensionnement des ratios d'aspect pour optimiser vos vidéos pour diverses plateformes, ainsi que la génération automatique de sous-titres/captions. Cela garantit que votre contenu vidéo est accessible et parfaitement formaté pour n'importe quel canal.

Quelles ressources HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos avec avatars AI ?

HeyGen propose une bibliothèque de médias complète et une large sélection de modèles pour démarrer votre création vidéo. Vous pouvez facilement intégrer des avatars AI époustouflants et utiliser ces ressources pour produire du contenu engageant efficacement.

