Pour les professionnels de l'industrie à la recherche d'idées novatrices, imaginez une vidéo de leadership éclairé de 60 secondes. Cette vidéo doit présenter une esthétique soignée et autoritaire avec des graphiques dynamiques et une voix off claire et confiante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour articuler une idée révolutionnaire ou une tendance future, en veillant à ce que le message soit à la fois professionnel et percutant.

