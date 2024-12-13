Créateur de Vidéos Thérapeutiques : Créez un Contenu Impactant sur la Santé Mentale

Créez des vidéos de thérapie et de conseil percutantes avec l'IA de texte à vidéo à partir de script, rendant le contenu professionnel accessible et efficace.

Créez une vidéo explicative de 45 secondes sur la psychologie avec l'IA, destinée à un public général, simplifiant le concept de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en points digestes. Le style visuel doit être épuré et apaisant, utilisant des graphiques animés pour illustrer les idées, complété par un ton audio clair et empathique généré grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. L'objectif est de rendre les idées thérapeutiques complexes accessibles et compréhensibles, en promouvant la compréhension des vidéos sur la santé mentale.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes sur la thérapie et le conseil, ciblant les clients potentiels à la recherche d'un thérapeute compatissant. La vidéo doit présenter un avatar AI professionnel mais chaleureux, introduisant leur approche unique du bien-être mental, transmettant confiance et empathie. La présentation visuelle doit être accueillante avec des transitions douces, et l'audio doit être rassurant, utilisant les avatars AI de HeyGen pour personnaliser efficacement le message.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes sur la santé mentale, destinée aux thérapeutes et aux individus intéressés par des techniques avancées de pleine conscience. Cette vidéo doit avoir un style animé engageant et légèrement optimiste, mettant en avant les principaux avantages d'un nouvel atelier avec du texte à l'écran renforçant les messages clés. Assurez-vous que la vidéo inclut les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'information pour les spectateurs, la positionnant comme une pièce informative d'un créateur de vidéos thérapeutiques de premier plan.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 50 secondes sur la thérapie, destinée à déstigmatiser la recherche d'aide professionnelle, s'adressant particulièrement aux jeunes adultes qui pourraient être hésitants. Le récit doit être inspirant et porteur d'espoir, utilisant des séquences d'archives de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour représenter des individus divers trouvant de la force. L'audio doit être doux et encourageant, créant une ambiance authentique et valorisante qui guide doucement les spectateurs vers la compréhension des bienfaits de la thérapie.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Thérapeutiques

Produisez facilement des vidéos professionnelles et engageantes sur la santé mentale avec l'IA. Créez un contenu percutant pour soutenir votre pratique de thérapie et de conseil sans montage complexe.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo de thérapie. Notre capacité de texte à vidéo à partir de script transformera votre message en un récit visuel dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre message, rendant vos vidéos explicatives en psychologie AI plus accessibles et percutantes.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Médias
Ajoutez chaleur et clarté avec notre fonctionnalité de génération de voix off, puis enrichissez votre vidéo avec des images et des clips pertinents de notre vaste bibliothèque de médias pour personnaliser votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Contenu
Finalisez votre création, ajoutez des sous-titres/captions précis pour l'accessibilité, puis exportez vos vidéos professionnelles sur la santé mentale pour une portée plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans l'Éducation Thérapeutique

.

Améliorez l'engagement et la rétention des connaissances dans les sessions de thérapie ou la formation en santé mentale avec des vidéos explicatives dynamiques générées par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos professionnelles sur la santé mentale ?

HeyGen permet aux thérapeutes et conseillers de produire facilement des vidéos de haute qualité sur la santé mentale en utilisant une plateforme IA intuitive. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos thérapeutiques captivantes avec des avatars AI personnalisables et la génération de voix off, rendant le processus de création de vidéos efficace et engageant.

Puis-je personnaliser mes vidéos de thérapie et de conseil pour répondre aux besoins spécifiques de ma marque ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser entièrement le contenu vidéo pour les vidéos de thérapie et de conseil avec des fonctionnalités étendues d'édition vidéo. Utilisez des modèles de vidéos, téléchargez vos propres médias et appliquez des contrôles de marque pour vous assurer que vos vidéos explicatives en psychologie AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre pratique.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création de contenu efficace et une accessibilité dans les vidéos de thérapie ?

HeyGen simplifie la création de contenu en convertissant instantanément le texte en vidéo à partir de script, économisant un temps précieux. De plus, des sous-titres/captions automatiques sont générés pour améliorer l'accessibilité, garantissant que vos vidéos de thérapie sont engageantes et compréhensibles pour un public en ligne plus large.

Comment les avatars AI améliorent-ils l'efficacité des vidéos explicatives en psychologie AI ?

Les avatars AI dans HeyGen offrent une présence professionnelle et relatable pour vos vidéos explicatives en psychologie AI, rendant les sujets complexes plus abordables. Ces vidéos animées offrent une voix de marque cohérente sans nécessiter de présentateur humain, augmentant l'engagement et le professionnalisme de vos vidéos thérapeutiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo