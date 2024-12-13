Le générateur ultime de vidéos de présentation de thérapie pour la santé mentale

Transformez des concepts thérapeutiques complexes en vidéos claires et engageantes avec la puissante fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative éducative de 60 secondes conçue pour les patients actuels ou ceux explorant des approches thérapeutiques spécifiques comme la TCC ou la TCD. Utilisez la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour articuler des concepts psychologiques complexes en informations facilement digestibles, soutenues par des graphiques clairs et informatifs et un avatar AI professionnel avec une voix off engageante pour assurer une éducation efficace des patients.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux est nécessaire pour présenter une pratique de santé mentale, en mettant l'accent sur son approche unique et son environnement chaleureux. Cette courte vidéo devrait tirer parti des Modèles & scènes de HeyGen pour assembler rapidement un aperçu visuellement attrayant et de marque, avec un avatar AI amical et une musique de fond entraînante et douce pour attirer de nouveaux clients et renforcer la reconnaissance de la marque sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 45 secondes promouvant l'accessibilité de la thérapie, démontrant que le soutien en santé mentale est pour tout le monde. Cette vidéo doit comporter des Sous-titres/captions clairement visibles tout au long, complétant une diversité de séquences vidéo montrant des personnes de tous horizons, narrée par une voix off AI rassurante, rendant le message universellement compréhensible quel que soit l'environnement de visionnage ou la capacité auditive.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de présentation de thérapie

Créez facilement des vidéos de présentation de thérapie professionnelles avec des avatars AI, un branding personnalisé et une génération de texte-en-vidéo fluide, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre script de présentation de thérapie dans la plateforme. Notre fonction "texte-en-vidéo à partir d'un script" convertira votre contenu en une narration vidéo engageante.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI et modèle
Sélectionnez un "avatar AI" pour être votre présentateur à l'écran, ajoutant une touche humaine à vos explications thérapeutiques. Vous pouvez également choisir parmi divers modèles préconçus.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo avec des images pertinentes ou des séquences vidéo de notre bibliothèque de médias. Appliquez vos "contrôles de marque" comme les logos et les couleurs de marque pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Générez votre vidéo avec des "sous-titres/captions" automatiques pour une meilleure accessibilité. Une fois finalisée, exportez votre vidéo de présentation de thérapie professionnelle pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez votre portée avec du contenu éducatif sur la thérapie

Développez une gamme plus large de vidéos éducatives et de cours, en utilisant l'AI pour étendre la création de contenu pour des audiences diversifiées à l'échelle mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que créateur de vidéos explicatives en psychologie AI pour l'éducation des patients ?

HeyGen simplifie la création de vidéos convaincantes de sensibilisation à la santé mentale et de contenu éducatif pour les patients. Notre plateforme agit comme un créateur de vidéos explicatives en psychologie AI, vous permettant de transformer du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables pour produire rapidement des vidéos de présentation de thérapie professionnelles.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour créer des vidéos de thérapie uniques avec HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses fonctionnalités de personnalisation pour aligner vos vidéos de thérapie avec votre marque. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, intégrer votre logo, ajuster les couleurs et utiliser notre bibliothèque de médias avec des séquences vidéo, garantissant que chaque vidéo reflète votre pratique ou organisation unique.

Est-il simple de créer des vidéos de présentation de thérapie de haute qualité en utilisant les fonctionnalités AI de HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie la génération de vidéos de bout en bout grâce à son interface intuitive. Vous pouvez facilement transformer du texte en vidéo, générer des voix off AI naturelles et ajouter automatiquement des sous-titres/captions, rendant la création de vidéos de présentation de thérapie professionnelles accessible à tous.

Les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la diffusion de contenu de sensibilisation à la santé mentale ?

Oui, les avatars AI réalistes de HeyGen améliorent considérablement vos vidéos de sensibilisation à la santé mentale en fournissant des présentateurs engageants à l'écran sans avoir besoin d'un studio physique. Ces avatars AI peuvent être intégrés dans diverses scènes, rehaussant le professionnalisme de vos vidéos explicatives pour l'éducation des patients ou les réseaux sociaux.

