Créez une vidéo d'introduction engageante pour votre cabinet de thérapie. Exploitez des modèles vidéo riches et des avatars AI pour attirer facilement les clients idéaux et instaurer la confiance.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une expérience convaincante de "créateur de vidéo d'introduction de thérapie" de 60 secondes ciblant les personnes qui pourraient hésiter à chercher du soutien, en abordant les idées reçues courantes avec empathie. Le style visuel doit être doux et compréhensif, en utilisant peut-être les avatars AI de HeyGen pour illustrer des scénarios relatables sans révéler d'informations personnelles, complété par une musique de fond douce. L'objectif est de se connecter avec le "client idéal" en validant ses sentiments et en le guidant subtilement vers un chemin de guérison.
Exemple de Prompt 2
Concevez une "vidéo d'introduction" engageante de 30 secondes spécifiquement pour les plateformes "sociales", visant à capter l'attention des clients potentiels défilant dans leur fil d'actualités. Ce court clip doit être visuellement lumineux et concis, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour transmettre rapidement le message central et la personnalité amicale de votre cabinet. L'audio doit être entraînant mais apaisant, laissant une première impression mémorable qui encourage un engagement ultérieur.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 90 secondes pour les nouveaux clients qui ont réservé leur première séance, expliquant à quoi s'attendre et comment se préparer, réduisant ainsi l'anxiété. Le style visuel doit être clair et professionnel, incorporant des superpositions de texte et des graphiques facilement compréhensibles, soutenus par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité. Une voix amicale et professionnelle doit guider les spectateurs à travers les étapes clés, renforçant un "appel à l'action" positif vers un premier rendez-vous réussi dans ces "vidéos de thérapeute".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Introduction Thérapeutique

Créez une vidéo d'introduction convaincante pour votre cabinet de thérapie afin de vous connecter avec des clients potentiels et de mettre en valeur votre approche unique en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Fondation
Commencez par sélectionner parmi nos modèles vidéo riches. Choisissez un design qui s'aligne parfaitement avec la marque et le message de votre cabinet de thérapie, posant ainsi les bases de votre introduction.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message
Personnalisez votre vidéo en ajoutant votre script. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour transmettre votre approche unique et engager directement votre client idéal.
3
Step 3
Téléchargez des Visuels
Améliorez votre vidéo en téléchargeant vos propres images ou clips vidéo pour personnaliser son apparence. Intégrez le logo et les couleurs de votre cabinet en utilisant les contrôles de branding pour un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo, en vous assurant de la qualité optimale. Exportez votre vidéo d'introduction prête à être partagée sur des plateformes comme les réseaux sociaux ou Psychology Today, complétant ainsi le processus d'édition et de partage de votre vidéo.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos d'Introduction de Cabinet Impactantes

Développez des vidéos d'introduction puissantes qui mettent en valeur votre cabinet, agissant comme une publicité efficace pour attirer de nouveaux clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les thérapeutes à créer une vidéo d'introduction efficace pour leur cabinet ?

HeyGen permet aux thérapeutes de créer des vidéos d'introduction professionnelles qui se connectent avec leur client idéal. Utilisez les modèles vidéo riches et les avatars AI de HeyGen pour créer une introduction convaincante qui met en valeur votre cabinet de thérapie unique et attire efficacement les clients potentiels.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'introduction thérapeutique ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris des modèles vidéo riches, divers avatars AI et des contrôles de branding pour s'aligner avec l'identité de votre cabinet. Vous pouvez facilement personnaliser votre vidéo d'introduction avec votre logo, vos couleurs de marque et des messages spécifiques grâce à notre éditeur vidéo pratique.

À quelle vitesse puis-je créer une vidéo d'introduction de haute qualité avec HeyGen ?

Avec la plateforme intuitive de HeyGen, vous pouvez créer efficacement une vidéo d'introduction de haute qualité, souvent en quelques minutes. Il vous suffit d'entrer votre script pour la génération de texte en vidéo, et HeyGen vous aide à créer un contenu engageant parfait pour être partagé sur les réseaux sociaux ou des plateformes comme Psychology Today.

HeyGen prend-il en charge une haute qualité audio et des fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos de thérapeute ?

Oui, HeyGen privilégie une qualité audio claire dans vos vidéos de thérapeute grâce à une génération de voix off avancée. De plus, HeyGen fournit automatiquement des sous-titres et des captions, garantissant que votre vidéo d'introduction est accessible et professionnelle pour tous les clients potentiels.

