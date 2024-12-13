L'outil ultime de texte à vidéo pour un contenu captivant

Transformez sans effort vos scripts en vidéos captivantes avec les avatars AI réalistes de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux éducateurs en ligne cherchant à générer des vidéos efficacement. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et informatif avec des graphismes modernes et faciles à comprendre, narrée par un avatar AI clair et amical. Concentrez-vous sur l'illustration de l'intégration fluide et du potentiel créatif des avatars AI de HeyGen, simplifiant les informations complexes dans un format accessible.
Exemple de Prompt 2
Pour les influenceurs des réseaux sociaux et les utilisateurs de TikTok, une vidéo courte captivante de 30 secondes doit mettre l'accent sur la création de contenu rapide et facile. Son esthétique visuelle doit être tendance et visuellement ludique, incorporant des coupes rapides et des couleurs vives, le tout sur une musique de fond accrocheuse et prête à devenir virale. Cette vidéo illustrera comment les modèles et scènes de HeyGen offrent des options vidéo personnalisables qui aident les utilisateurs à surmonter les blocages créatifs et à produire un contenu unique et partageable en quelques minutes pour des plateformes comme TikTok.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle persuasive de 90 secondes destinée aux vloggers YouTube et aux marketeurs digitaux, démontrant la puissance de la génération de voix off professionnelle. La vidéo doit avoir une approche visuelle narrative soignée avec des transitions cinématographiques, complétée par une voix AI chaleureuse et autoritaire pour la narration. Mettez en avant comment la capacité de génération de voix off de HeyGen améliore la qualité du contenu, rendant les vidéos plus engageantes et élargissant leur portée sur des plateformes comme YouTube.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un outil de texte à vidéo

Transformez vos idées en contenu vidéo captivant avec facilité, en générant des vidéos professionnelles directement à partir de vos entrées textuelles.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par entrer le texte que vous souhaitez convertir. Cela forme la base de votre vidéo grâce à la technologie de texte à vidéo à partir d'un script, transformant votre script en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi divers modèles et sélectionnez un avatar AI pour représenter votre message. Cette étape définit le ton visuel et le présentateur de votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez voix et éléments
Améliorez votre vidéo avec de la musique de fond, des médias de stock, et d'autres éléments visuels. La fonction de génération de voix off fournit une narration au son naturel en utilisant une voix AI pour la narration.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Une fois votre vidéo terminée, finalisez-la pour le partage. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser votre contenu, prêt à générer des vidéos pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et éducation améliorées

Élevez les expériences d'apprentissage en transformant du contenu statique en vidéos AI captivantes qui améliorent la rétention et la compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos captivantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer sans effort des vidéos captivantes à partir de texte. Exploitez nos modèles de vidéos personnalisables et notre puissant AI pour générer des vidéos professionnelles pour diverses plateformes comme YouTube et TikTok.

Qu'est-ce qu'un avatar AI et comment HeyGen l'utilise-t-il pour le texte à vidéo ?

HeyGen transforme votre script en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et un outil avancé de synthèse vocale. Il vous suffit d'entrer votre texte, de choisir un avatar AI, et le générateur de vidéos AI de HeyGen créera une vidéo convaincante avec une voix AI naturelle pour la narration.

HeyGen peut-il vraiment convertir du texte en vidéo rapidement ?

Absolument, HeyGen simplifie le processus pour convertir du texte en vidéo en quelques minutes, pas en heures. Ce générateur de texte à vidéo AI est conçu pour les marketeurs et les créateurs de contenu afin de générer des vidéos efficacement sans outils de montage vidéo complexes.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour la création vidéo ?

Oui, HeyGen propose une personnalisation étendue grâce à son éditeur vidéo robuste, incluant des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de branding. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec des logos, des couleurs de marque, et choisir parmi une riche bibliothèque de médias pour garantir que votre contenu se démarque.

