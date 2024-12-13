Générateur de Texte en Vidéo : Transformez le Texte en Vidéo Engagée

Transformez instantanément votre script en contenu vidéo captivant grâce à nos outils de création vidéo AI, avec des fonctionnalités avancées de texte en vidéo à partir de script.

Développez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, présentant le lancement d'une nouvelle fonctionnalité produit. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des graphiques animés et des maquettes de produits, complétés par une voix off énergique et professionnelle. Mettez en avant la facilité de créer des vidéos à partir de texte grâce à la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo, permettant de convertir rapidement un texte marketing en visuels attrayants.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une publicité dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les créateurs de contenu et les influenceurs, conçue pour inspirer leur prochain projet créatif. La vidéo doit présenter des visuels vibrants et tendance, des coupes rapides et une musique de fond entraînante, démontrant une création vidéo innovante. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à des personnages diversifiés, rendant le contenu très engageant et partageable sur les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Produisez un mini-tutoriel informatif de 60 secondes destiné aux apprenants en ligne et aux passionnés de bricolage, expliquant un concept complexe de manière simplifiée. L'esthétique doit être épurée et éducative, avec des superpositions de texte claires à l'écran et une voix off amicale et articulée. Mettez l'accent sur l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour générer des vidéos à partir de texte, garantissant que le message est compris par tous les spectateurs, quelle que soit la disponibilité de l'audio.
Exemple de Prompt 3
Concevez un clip promotionnel concis de 20 secondes pour les entreprises de commerce électronique annonçant une vente flash ou un événement spécial. Le style visuel doit être audacieux et percutant, avec des séquences de stock de haute qualité de scènes de vie et de prises de vue de produits, accompagnées d'une voix off convaincante et d'une musique dramatique. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour produire rapidement un contenu vidéo engageant qui capte l'attention et stimule les conversions.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de texte en vidéo

Transformez vos idées en contenu vidéo captivant sans effort. Découvrez les étapes simples pour créer des vidéos AI professionnelles à partir de texte brut.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre script textuel. Notre puissant moteur de texte en vidéo AI traite vos mots, utilisant notre capacité de texte en vidéo à partir de script pour poser les bases de votre histoire visuelle.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI
Sélectionnez un avatar AI réaliste pour être le visage de votre vidéo AI. Notre sélection diversifiée d'avatars AI donne vie à votre message avec un réalisme expressif.
3
Step 3
Ajoutez des éléments engageants
Améliorez votre création vidéo en personnalisant l'audio. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour narrer votre script, garantissant que votre message est délivré clairement et professionnellement.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre projet et exportez votre vidéo de haute qualité. Avec des options de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation, votre création de générateur de vidéo en ligne est prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu d'apprentissage en ligne évolutif

.

Convertissez des matériaux éducatifs en cours vidéo engageants, élargissant votre portée et améliorant la rétention des apprenants à l'échelle mondiale.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer un contenu vidéo captivant à partir de texte ?

HeyGen transforme vos scripts textuels en contenu vidéo captivant avec des avatars AI, des voix off diversifiées et des modèles professionnels. Ce générateur de vidéo AI permet aux professionnels créatifs et aux marketeurs de créer des vidéos dynamiques sans effort, simplifiant l'ensemble du processus de création vidéo.

HeyGen est-il un générateur de vidéo en ligne facile à utiliser pour les débutants ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un générateur de vidéo en ligne intuitif, rendant la création vidéo accessible à tous, quel que soit le niveau de compétence technique. Notre plateforme simplifie le processus de transformation du texte en vidéo, agissant comme un outil vidéo AI puissant pour tous les niveaux de compétence.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la création de texte en vidéo AI ?

HeyGen améliore vos projets de texte en vidéo AI avec des fonctionnalités avancées telles que des contrôles de marque personnalisés, une génération étendue de voix off et des sous-titres automatiques. Vous pouvez également tirer parti de notre bibliothèque de médias, du support de stock et du redimensionnement des ratios d'aspect pour un contenu vidéo AI soigné.

Quels types de contenu vidéo puis-je générer en utilisant les outils de création vidéo AI de HeyGen ?

Les outils de création vidéo AI de HeyGen sont incroyablement polyvalents, vous permettant de générer des vidéos à partir de texte pour une large gamme d'usages professionnels et personnels. Des vidéos marketing et de formation aux mises à jour sur les réseaux sociaux et au contenu éducatif, notre plateforme prend en charge divers besoins en contenu vidéo.

