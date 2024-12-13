Oui, HeyGen simplifie considérablement le flux de travail de production de vidéos de témoignages. Notre plateforme vous aide à "Créer un Nouveau Projet" rapidement, à utiliser une riche bibliothèque de scripts et à bénéficier du montage vidéo automatique. Vous pouvez "Modifier la mise en page, le script et la musique" et "Rendre votre vidéo", permettant une création rapide de témoignages clients puissants.