Boostez les conversions avec notre générateur de vidéos de témoignages

Créez des témoignages vidéo convaincants sans effort, en renforçant votre marque avec des contrôles de branding puissants.

509/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo tutorielle concise d'une minute pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs non techniques, démontrant l'éditeur glisser-déposer de HeyGen pour créer une vidéo de témoignage captivante. Le style visuel doit être engageant et simple, avec une bande sonore entraînante, illustrant clairement les fonctionnalités de la plateforme sans code et l'utilisation de modèles personnalisables pour construire rapidement une vidéo professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle de 75 secondes destinée aux équipes marketing mondiales, mettant en avant les capacités de HeyGen pour des vidéos de témoignages de haute qualité. L'esthétique visuelle doit être soignée et internationale, affichant des vidéos de qualité 4K avec des avatars AI diversifiés. L'audio comportera une génération de voix off multilingue, démontrant le support multilingue de HeyGen pour atteindre efficacement des audiences variées et exporter des vidéos avec un redimensionnement précis du format d'image.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'instruction détaillée de 2 minutes pour les spécialistes des opérations marketing, en se concentrant sur la façon dont HeyGen simplifie le processus de collecte de témoignages et leur intégration dans le contenu vidéo. Le style visuel et audio doit être informatif et clair, avec une voix off apaisante. Mettez en avant l'utilisation de la bibliothèque de médias/support de stock pour enrichir les récits de témoignages et comment les capacités de texte à vidéo à partir de scripts accélèrent la production de contenu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de témoignages

Transformez sans effort les retours clients en vidéos captivantes conçues pour attirer l'attention, instaurer la confiance et améliorer vos efforts marketing sur les plateformes.

1
Step 1
Téléchargez vos témoignages
Commencez par télécharger des séquences brutes de témoignages ou collez des avis textuels directement dans la bibliothèque de médias de notre plateforme, préparant votre contenu pour la transformation.
2
Step 2
Sélectionnez un modèle dynamique
Parcourez notre bibliothèque de modèles et de scènes préconçus. Sélectionnez-en un qui s'aligne avec l'esthétique de votre marque pour créer efficacement des vidéos de témoignages percutantes.
3
Step 3
Améliorez avec l'AI et des effets
Utilisez l'AI pour générer des sous-titres automatiques pour plus de clarté. Ajoutez de la musique de fond engageante, du texte dynamique et des graphiques pour que vos vidéos se démarquent vraiment.
4
Step 4
Générez et distribuez
Une fois satisfait, générez votre vidéo de témoignage de haute qualité. Téléchargez facilement dans divers formats d'image optimisés pour le partage sur les plateformes de médias sociaux afin d'élargir votre portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des publicités vidéo de témoignages

.

Produisez des publicités vidéo à fort taux de conversion mettant en vedette des témoignages clients authentiques en quelques minutes, améliorant la performance des campagnes et stimulant les ventes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de témoignages AI ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos de témoignages AI intuitif, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de témoignages captivantes. Notre plateforme utilise des avatars Hyper-Real AI et une approche sans code, simplifiant considérablement l'ensemble du processus de production vidéo sans compétences techniques complexes.

HeyGen peut-il aider avec le branding et l'accessibilité des vidéos de témoignages ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans des modèles personnalisables pour une identité visuelle cohérente. De plus, des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le support multilingue améliorent l'accessibilité et la portée de votre contenu vidéo de témoignages sur diverses plateformes et audiences.

Quelles options de qualité et de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de témoignages créées avec HeyGen ?

HeyGen garantit une sortie de haute qualité, soutenant la création de vidéos de qualité 4K pour rendre vos témoignages visuellement époustouflants. Notre éditeur glisser-déposer permet une personnalisation facile, et le redimensionnement du format d'image assure que vos vidéos de témoignages sont optimisées pour différentes plateformes de médias sociaux.

Comment les entreprises peuvent-elles collecter et générer efficacement des vidéos de témoignages avec HeyGen ?

HeyGen permet aux entreprises, y compris les marques SaaS, de collecter efficacement des témoignages et de les transformer en actifs vidéo professionnels. Avec notre plateforme simplifiée, vous pouvez rapidement générer des vidéos de témoignages convaincantes idéales pour augmenter les taux de conversion et partager sur les réseaux sociaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo