Imaginez une vidéo de 30 secondes, dynamique et destinée aux réseaux sociaux, conçue pour les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de lancer des campagnes publicitaires engageantes. Le style visuel doit être lumineux et épuré, avec une voix off amicale et professionnelle expliquant le processus. Cette vidéo mettra en avant la puissance de la création d'avatars IA réalistes avec HeyGen et l'utilisation de la génération de voix off pour délivrer un message clair et convaincant.

Générer une Vidéo