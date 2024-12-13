Créateur de Vidéo Test Drive : Création Vidéo IA Simplifiée

Créez facilement des vidéos marketing époustouflantes en transformant vos scripts en visuels dynamiques grâce à la puissante génération de texte en vidéo de HeyGen.

Imaginez une vidéo de 30 secondes, dynamique et destinée aux réseaux sociaux, conçue pour les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de lancer des campagnes publicitaires engageantes. Le style visuel doit être lumineux et épuré, avec une voix off amicale et professionnelle expliquant le processus. Cette vidéo mettra en avant la puissance de la création d'avatars IA réalistes avec HeyGen et l'utilisation de la génération de voix off pour délivrer un message clair et convaincant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing, démontrant la production rapide de contenu promotionnel de haute qualité. Adoptez une esthétique visuelle moderne et élégante avec une musique de fond énergique et des transitions fluides. La vidéo doit illustrer la sélection parmi les divers modèles et scènes de HeyGen et l'incorporation de la bibliothèque de médias/stock pour produire rapidement des visuels de qualité professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les créateurs de contenu, illustrant comment des récits complexes peuvent être transformés en expériences visuelles captivantes. Le style visuel et audio doit être cinématographique et riche, avec des visuels émouvants et une voix off puissante et narrative. Cette pièce mettra l'accent sur la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour construire le récit sans effort, avec des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo 'test drive' concise de 30 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux premiers adoptants, démontrant rapidement la polyvalence de la création vidéo alimentée par l'IA. Le style visuel doit être futuriste et épuré, avec une piste de fond électronique énergique qui souligne l'efficacité de la plateforme. La vidéo mettra en avant la facilité d'utilisation de la fonction de redimensionnement et d'exportation des formats d'HeyGen pour adapter instantanément le contenu à diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Test Drive

Créez rapidement des vidéos engageantes avec des outils alimentés par l'IA, transformant vos idées en contenu professionnel avec facilité et efficacité.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte ou script. Notre fonctionnalité de génération de texte en vidéo convertit instantanément vos mots en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar
Donnez vie à votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes pour représenter votre marque ou message dans votre vidéo.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec un discours au son naturel. Notre capacité de génération de voix off vous permet d'ajouter un audio personnalisé ou de choisir parmi diverses voix IA.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre création. Utilisez toute la puissance du créateur de vidéo pour exporter votre vidéo dans divers formats et la partager avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Test Drives Dynamiques pour les Réseaux Sociaux

Créez facilement des vidéos courtes et captivantes de test drive pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'augmenter l'engagement et d'atteindre un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo pour les projets créatifs ?

HeyGen utilise une technologie avancée de création vidéo alimentée par l'IA et de vidéo générative pour simplifier les processus complexes. Les utilisateurs peuvent créer du contenu engageant, y compris des vidéos pour les réseaux sociaux et des démonstrations de produits, en transformant le texte en visuels dynamiques avec des avatars IA réalistes et une puissante génération de voix off.

Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour le marketing vidéo personnalisé ?

HeyGen offre des contrôles créatifs étendus, permettant aux utilisateurs de personnaliser les modèles vidéo avec leur marque, y compris les logos et les couleurs. Vous pouvez améliorer vos efforts de marketing vidéo avec une riche bibliothèque de médias libres de droits, diverses animations et des transitions fluides pour des vidéos sociales captivantes.

Puis-je générer des avatars IA très réalistes et des voix off personnalisées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des avatars IA très réalistes qui peuvent transmettre votre message avec un dialogue synchronisé naturellement. Associé à une génération de voix off avancée, HeyGen garantit que vos projets de génération de texte en vidéo atteignent un réalisme et un impact accrus.

HeyGen est-il un créateur de vidéo intuitif pour les utilisateurs sans expérience préalable en montage ?

Absolument, HeyGen est conçu comme un éditeur vidéo IA intuitif avec une interface de glisser-déposer conviviale, le rendant accessible à quiconque souhaite devenir créateur de vidéo. Ses fonctionnalités collaboratives simplifient encore le processus de création vidéo pour les équipes.

