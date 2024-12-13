Générateur de Vidéos d'Instructions pour Locataires : Créez des Guides Engagés
Créez rapidement des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI pour améliorer la satisfaction des locataires.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes, fonctionnant comme un guide de vidéos de demande de maintenance, démontrant comment les locataires peuvent facilement soumettre des demandes via un portail ou une application, en soulignant la facilité des mises à jour. Utilisez une présentation visuelle claire et étape par étape avec des annotations textuelles à l'écran, accompagnée d'une génération de voix off rassurante.
Un module de vidéos de formation de 60 secondes pour les nouvelles recrues couvrira efficacement un logiciel de gestion immobilière critique, en utilisant des modèles de vidéos personnalisables pour maintenir la cohérence de la marque dans tous les supports de formation pour les équipes L&D. Le style visuel sera épuré et professionnel, incorporant des enregistrements d'écran aux côtés d'un présentateur AI, et comportant un ton audio professionnel et encourageant, en tirant parti des Modèles & scènes de HeyGen.
Une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes peut être conçue pour mettre en valeur de manière vivante les trois principales commodités d'une propriété, démontrant des techniques de création vidéo très efficaces pour captiver et attirer de nouveaux locataires avec des vidéos engageantes. Cette vidéo devrait utiliser un style visuel dynamique et moderne, avec une musique de fond entraînante et des coupes rapides, garantissant que tous les résultats sont optimisés pour diverses plateformes via le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement des Locataires avec l'AI.
Créez des vidéos d'instruction captivantes avec des avatars AI et des voix off, garantissant que les locataires comprennent facilement les directives de la propriété et les procédures de maintenance.
Élargissez l'Éducation et l'Intégration des Locataires.
Produisez efficacement de nombreux guides vidéo pour divers systèmes immobiliers et l'intégration des locataires, atteignant systématiquement tous les résidents avec des informations essentielles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos AI efficace pour les instructions aux locataires ?
HeyGen permet aux propriétaires et gestionnaires immobiliers de créer facilement des vidéos d'instructions engageantes pour les locataires. Avec des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI, vous pouvez rapidement convertir du texte en vidéo, assurant clarté et augmentant la satisfaction des locataires.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer des vidéos de formation et de demande de maintenance ?
HeyGen simplifie le processus de création vidéo pour les équipes L&D et la gestion immobilière, permettant des mises à jour rapides et faciles. Profitez de nos voix off AI et de la génération de sous-titres pour produire des vidéos claires et professionnelles qui améliorent l'intégration des employés et simplifient la communication.
Puis-je personnaliser les avatars AI et les modèles pour la création de vidéos de ma marque ?
Absolument. HeyGen offre une gamme de modèles de vidéos personnalisables et de puissants contrôles de branding pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI pour représenter votre message de manière professionnelle dans toutes vos vidéos engageantes.
Comment la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen produit-elle un contenu de haute qualité et engageant ?
HeyGen transforme vos scripts en vidéos soignées et engageantes en utilisant une technologie avancée de texte-à-vidéo et des voix off AI au son naturel. Cela garantit que votre création vidéo, qu'elle soit pour la formation ou les instructions aux locataires, est à la fois professionnelle et efficace, réduisant considérablement le temps de production.