Créateur de Vidéos à Partir de Modèles : Créez des Vidéos en Toute Simplicité
Personnalisez facilement des modèles vidéo prêts à l'emploi et renforcez votre message grâce à des contrôles de branding avancés pour une histoire visuelle unique.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de marque élégante de 15 secondes en utilisant un modèle vidéo personnalisable pour les professionnels du marketing afin d'annoncer une vente flash sur diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être tendance et très engageant, en utilisant des couleurs de marque vives et une musique contemporaine percutante, avec le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen assurant un ajustement parfait pour chaque plateforme.
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes en utilisant le générateur vidéo AI de HeyGen pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise afin de simplifier un sujet complexe. Le style visuel et audio doit être professionnel et clair, avec un avatar AI amical délivrant le script, soutenu par une intégration texte-vidéo précise pour assurer l'exactitude et l'engagement.
Concevez une introduction vidéo percutante de 10 secondes pour les créateurs de contenu visant à élever le branding de leur chaîne YouTube. Le style visuel doit être soigné et élégant, avec des révélations de logo dynamiques et des médias de stock vibrants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une mélodie d'intro accrocheuse et de sous-titres/captions nets pour capter rapidement l'attention des spectateurs.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires percutantes en utilisant l'AI, en exploitant des modèles personnalisables pour des campagnes rapides et performantes.
Contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez sans effort des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts, idéaux pour un partage rapide et un engagement accru du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment le créateur de vidéos à partir de modèles de HeyGen peut-il améliorer mes projets créatifs ?
HeyGen permet aux utilisateurs d'améliorer leurs projets créatifs grâce à une vaste bibliothèque de modèles vidéo prêts à l'emploi. Notre créateur de vidéos à partir de modèles intuitif permet une personnalisation facile, garantissant que votre narration visuelle se démarque avec des vidéos professionnelles.
Le générateur vidéo AI de HeyGen peut-il aider à créer des expériences de narration visuelle uniques ?
Oui, le générateur vidéo AI avancé de HeyGen est conçu pour faciliter une narration visuelle captivante. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI et des voix off personnalisées, permettant des récits vraiment uniques et engageants pour tout usage.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans mes vidéos avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour maintenir votre identité professionnelle à travers tout le contenu vidéo. Intégrez facilement votre logo, personnalisez les palettes de couleurs et choisissez parmi des modèles vidéo éditables pour s'aligner avec l'esthétique de votre marque et créer des vidéos sur mesure.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos engageantes pour le marketing sur les réseaux sociaux ?
HeyGen est idéal pour créer des vidéos de marketing sur les réseaux sociaux percutantes, y compris des vidéos promo, des Stories Instagram et des vidéos TikTok. Utilisez notre bibliothèque de médias et le redimensionnement d'aspect-ratio pour produire rapidement du contenu de haute qualité et engageant, adapté à diverses plateformes, stimulant la reconnaissance et l'engagement de la marque.