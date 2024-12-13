Créateur de Vidéos à Partir de Modèles : Créez des Vidéos en Toute Simplicité

Personnalisez facilement des modèles vidéo prêts à l'emploi et renforcez votre message grâce à des contrôles de branding avancés pour une histoire visuelle unique.

Créez une promo animée de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, introduisant un nouveau service. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des graphismes vibrants et une musique de fond entraînante, complétés par une voix off claire et enthousiaste générée avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo vise à engager et impressionner les clients potentiels avec une approche de narration visuelle concise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de marque élégante de 15 secondes en utilisant un modèle vidéo personnalisable pour les professionnels du marketing afin d'annoncer une vente flash sur diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être tendance et très engageant, en utilisant des couleurs de marque vives et une musique contemporaine percutante, avec le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen assurant un ajustement parfait pour chaque plateforme.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes en utilisant le générateur vidéo AI de HeyGen pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise afin de simplifier un sujet complexe. Le style visuel et audio doit être professionnel et clair, avec un avatar AI amical délivrant le script, soutenu par une intégration texte-vidéo précise pour assurer l'exactitude et l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une introduction vidéo percutante de 10 secondes pour les créateurs de contenu visant à élever le branding de leur chaîne YouTube. Le style visuel doit être soigné et élégant, avec des révélations de logo dynamiques et des médias de stock vibrants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une mélodie d'intro accrocheuse et de sous-titres/captions nets pour capter rapidement l'attention des spectateurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos à Partir de Modèles

Créez sans effort des vidéos époustouflantes à partir de modèles personnalisables, en ajoutant votre touche unique avec facilité et précision pour donner vie à votre vision.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle Vidéo
Commencez par choisir parmi une large gamme de modèles vidéo conçus professionnellement, parfaits pour diverses plateformes et objectifs, pour lancer votre création.
2
Step 2
Personnalisez le Contenu et les Éléments
Personnalisez votre modèle sélectionné en remplaçant facilement le texte, les images et les clips vidéo, en utilisant la bibliothèque de médias/stock riche pour des options diversifiées.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque
Assurez la cohérence de la marque en appliquant votre logo et des palettes de couleurs personnalisées grâce à la fonctionnalité intuitive de contrôles de branding.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre chef-d'œuvre en l'exportant avec un redimensionnement d'aspect-ratio approprié, prêt pour un partage fluide sur tous vos canaux de médias sociaux souhaités.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présenter des histoires de réussite client

.

Produisez des vidéos d'histoires de réussite client convaincantes qui renforcent la confiance et démontrent efficacement la valeur avec des modèles faciles à utiliser.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le créateur de vidéos à partir de modèles de HeyGen peut-il améliorer mes projets créatifs ?

HeyGen permet aux utilisateurs d'améliorer leurs projets créatifs grâce à une vaste bibliothèque de modèles vidéo prêts à l'emploi. Notre créateur de vidéos à partir de modèles intuitif permet une personnalisation facile, garantissant que votre narration visuelle se démarque avec des vidéos professionnelles.

Le générateur vidéo AI de HeyGen peut-il aider à créer des expériences de narration visuelle uniques ?

Oui, le générateur vidéo AI avancé de HeyGen est conçu pour faciliter une narration visuelle captivante. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI et des voix off personnalisées, permettant des récits vraiment uniques et engageants pour tout usage.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans mes vidéos avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour maintenir votre identité professionnelle à travers tout le contenu vidéo. Intégrez facilement votre logo, personnalisez les palettes de couleurs et choisissez parmi des modèles vidéo éditables pour s'aligner avec l'esthétique de votre marque et créer des vidéos sur mesure.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos engageantes pour le marketing sur les réseaux sociaux ?

HeyGen est idéal pour créer des vidéos de marketing sur les réseaux sociaux percutantes, y compris des vidéos promo, des Stories Instagram et des vidéos TikTok. Utilisez notre bibliothèque de médias et le redimensionnement d'aspect-ratio pour produire rapidement du contenu de haute qualité et engageant, adapté à diverses plateformes, stimulant la reconnaissance et l'engagement de la marque.

