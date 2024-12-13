Créateur de Vidéos Télécom : Création Alimentée par l'AI pour Votre Entreprise

Créez rapidement des vidéos explicatives télécoms professionnelles et des démonstrations de produits pour le marketing en utilisant des modèles et des scènes intuitifs.

Créez une vidéo explicative de 90 secondes présentant un nouveau service 5G, destinée aux fournisseurs de services télécoms et à leurs clients B2B. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des schémas techniques et des éléments d'interface utilisateur modernes, complétés par une voix off AI claire et autoritaire. Utilisez la capacité de HeyGen à convertir un texte en vidéo pour transformer votre script en un récit soigné, en incorporant des avatars AI pour présenter les principaux avantages.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une démonstration produit convaincante d'une minute pour un outil d'optimisation de réseau de pointe, destinée aux startups technologiques et aux chefs de produit dans l'industrie des télécoms. Adoptez une esthétique visuelle moderne et dynamique avec des animations nettes et des visualisations de données à l'écran, accompagnées d'une voix off engageante et énergique. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour accélérer la création et enrichir le récit avec une génération de voix off de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation interne engageante de 2 minutes sur les protocoles de cybersécurité pour les nouveaux employés et les équipes informatiques d'une grande entreprise de télécommunications. Le style visuel doit être instructif et pratique, avec des démonstrations claires étape par étape et du texte à l'écran, accompagné d'une piste audio accessible et informative. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'inclusivité et enrichissez le contenu avec des ressources pertinentes de la bibliothèque multimédia/support de stock.
Exemple de Prompt 3
Produisez une campagne vidéo dynamique de 45 secondes pour promouvoir un nouveau forfait télécom groupé, conçue pour les départements marketing des entreprises de télécommunications. Le style visuel et audio doit être énergique, cohérent avec la marque et percutant, avec une musique de fond entraînante et une narration professionnelle. Assurez la cohérence de la marque sur tous les éléments en utilisant les contrôles de marque de HeyGen et optimisez pour diverses plateformes avec le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Télécom

Produisez facilement des vidéos professionnelles axées sur les télécoms pour le marketing, la formation, et plus encore, en utilisant l'AI pour simplifier votre processus créatif.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Professionnel
Commencez votre projet vidéo télécom en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles, conçus par des experts pour répondre à divers besoins de l'industrie et simplifier votre création vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Améliorez votre contenu en intégrant des avatars AI réalistes pour présenter des services télécoms complexes ou expliquer des démonstrations de produits avec une touche humaine, rendant votre message plus clair.
3
Step 3
Appliquez Vos Normes de Marque
Assurez la cohérence de la marque sur toutes vos vidéos en utilisant des contrôles de marque puissants, vous permettant d'ajouter facilement votre logo et de définir des schémas de couleurs spécifiques.
4
Step 4
Exportez pour Diverses Plateformes
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement dans des ratios d'aspect optimisés, parfaits pour le partage sur les réseaux sociaux, les sites web d'entreprise ou les modules de formation interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Intégration

Améliorez la formation des employés et des clients avec des vidéos AI dynamiques, conduisant à une meilleure compréhension, une rétention plus élevée et une réduction des demandes de support.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo en utilisant une AI avancée, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos professionnelles à partir de texte avec des avatars AI réalistes et des fonctionnalités d'automatisation intelligentes. Notre plateforme agit comme un créateur de vidéos AI efficace, réduisant considérablement le temps de production.

Puis-je personnaliser l'image de marque des vidéos dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos ressources personnalisées. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer et nos modèles personnalisables garantissent que votre contenu vidéo marketing s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'amélioration des vidéos ?

HeyGen excelle avec sa génération de voix off puissante et ses sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité et l'engagement de votre contenu vidéo. Il utilise une AI de pointe pour transformer les scripts en vidéos soignées, complètes avec des avatars AI dynamiques et un support multimédia riche.

Pour quels types de vidéos d'entreprise HeyGen est-il le plus efficace ?

HeyGen est très efficace pour créer une large gamme de vidéos d'entreprise, y compris des vidéos explicatives convaincantes, des démonstrations de produits engageantes et du contenu de formation interne professionnel. Ses capacités polyvalentes soutiennent la création de vidéos percutantes sur toutes vos plateformes de médias sociaux.

