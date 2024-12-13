Créez une vidéo explicative de 90 secondes présentant un nouveau service 5G, destinée aux fournisseurs de services télécoms et à leurs clients B2B. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des schémas techniques et des éléments d'interface utilisateur modernes, complétés par une voix off AI claire et autoritaire. Utilisez la capacité de HeyGen à convertir un texte en vidéo pour transformer votre script en un récit soigné, en incorporant des avatars AI pour présenter les principaux avantages.

