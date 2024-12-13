Créez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux agents de support client en télécommunications, expliquant comment résoudre un problème courant de connectivité Internet. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des diagrammes animés pour illustrer les étapes, complétés par une voix off calme et claire. Cette suggestion exploite les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information clairement et utilise la génération de voix off pour une qualité audio constante, aidant les agents à utiliser efficacement notre générateur de vidéos de support télécom.

