Pour les nouvelles recrues d'une entreprise SaaS, créez une vidéo d'intégration concise d'une minute qui illustre de manière vivante la culture de l'entreprise et guide à travers les étapes initiales de configuration. Cette vidéo professionnelle et encourageante, animée par un avatar AI pour une touche personnalisée et une voix off amicale et claire, exploitera la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, fonctionnant comme un générateur efficace de vidéos d'intégration.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo tutorielle informative de 90 secondes est nécessaire pour les utilisateurs existants explorant un nouveau module logiciel, destinée à être un ajout clé à une bibliothèque complète de vidéos tutoriels. Ce guide visuel engageant et étape par étape, enrichi de sous-titres précis et d'une voix off explicative et confiante, devrait démontrer efficacement les fonctionnalités clés grâce aux modèles et scènes flexibles de HeyGen pour assurer une expérience d'apprentissage cohérente.
Exemple de Prompt 2
Créez une annonce de mise à jour de produit vibrante de 45 secondes pour les clients et parties prenantes actuels, mettant en avant les dernières fonctionnalités de notre plateforme. Cette vidéo dynamique et moderne, propulsée par un générateur de vidéos AI, enrichie de musique entraînante et d'une voix off concise générée grâce à la génération de voix off de HeyGen, vise à captiver les spectateurs et à communiquer clairement la valeur, prête pour le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour diverses plateformes de médias sociaux.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de formation interne détaillée de 2 minutes pour l'équipe de support technique, spécifiquement conçue pour le dépannage d'un système complexe, servant de matériel de formation essentiel. Cette vidéo claire et calme, présentée à un rythme régulier avec une voix off précise et utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents, inclura également des sous-titres pour aider à la compréhension de tous les membres de l'équipe, garantissant une expérience complète de générateur de vidéos d'intégration technologique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos d'intégration technologique

Créez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles et engageantes pour votre équipe avec notre générateur alimenté par AI, simplifiant votre processus de formation.

1
Step 1
Créez votre Script
Utilisez des outils alimentés par AI ou saisissez votre propre texte pour générer instantanément le récit de votre vidéo d'intégration, transformant le script en visuels engageants.
2
Step 2
Sélectionnez vos Visuels
Choisissez un avatar AI pour présenter votre contenu, puis personnalisez les scènes avec des médias pertinents de la bibliothèque pour correspondre au style de votre marque.
3
Step 3
Personnalisez votre Vidéo
Appliquez des contrôles de marque pour incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise, assurant un aspect professionnel et cohérent tout au long de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo d'intégration terminée dans divers ratios d'aspect, la rendant prête pour un partage fluide sur toutes vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts Technologiques Complexes

Transformez des informations technologiques complexes en vidéos claires et faciles à comprendre pour une formation efficace des utilisateurs et des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration technologique ?

HeyGen utilise des capacités avancées de générateur de vidéos AI pour simplifier la production de vidéos d'intégration technologique engageantes. Vous pouvez transformer facilement des scripts complexes en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des voix de synthèse de haute qualité, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos d'intégration générées par AI ?

HeyGen offre des outils d'édition vidéo robustes pour personnaliser entièrement vos vidéos d'intégration générées par AI. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers modèles, intégrer des contrôles de marque spécifiques et utiliser une vaste bibliothèque de médias pour s'assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec les besoins et l'esthétique spécifiques de votre entreprise.

HeyGen peut-il convertir mes scripts existants en documentation vidéo professionnelle ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de texte en vidéo, vous permettant de convertir facilement des scripts écrits en documentation vidéo dynamique. Notre fonctionnalité de scripts alimentée par AI génère automatiquement des audios et visuels synchronisés, rendant le processus de création de vidéos professionnelles fluide et efficace pour tout utilisateur.

Comment puis-je partager et exporter les vidéos d'intégration créées avec HeyGen ?

En tant qu'outil en ligne intuitif, HeyGen facilite l'exportation et le partage de vos vidéos d'intégration terminées dans des formats de haute qualité, tels qu'un fichier MP4. Une fois rendu, votre contenu de générateur de vidéos d'intégration alimenté par AI est immédiatement disponible pour une distribution immédiate sur diverses plateformes ou une intégration fluide dans vos systèmes de gestion de l'apprentissage.

