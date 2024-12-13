Pour les nouvelles recrues d'une entreprise SaaS, créez une vidéo d'intégration concise d'une minute qui illustre de manière vivante la culture de l'entreprise et guide à travers les étapes initiales de configuration. Cette vidéo professionnelle et encourageante, animée par un avatar AI pour une touche personnalisée et une voix off amicale et claire, exploitera la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, fonctionnant comme un générateur efficace de vidéos d'intégration.

Générer une Vidéo