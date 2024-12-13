Créez une vidéo captivante de 30 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux premiers adoptants, mettant en avant le dernier gadget révolutionnaire avec un style visuel élégant et futuriste et une musique de fond entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les nouvelles passionnantes, en assurant une voix off autoritaire mais engageante qui met en lumière les caractéristiques de pointe de l'appareil. Cette approche de créateur de vidéos d'actualités technologiques informera rapidement et enthousiasmera le public cible.

Générer une Vidéo