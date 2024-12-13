Créateur de Vidéos d'Actualités Technologiques : Contenu Tech Rapide et Professionnel

Créez rapidement des vidéos d'actualités technologiques époustouflantes. Augmentez l'engagement avec la création vidéo alimentée par l'AI, mettant en vedette les incroyables avatars AI de HeyGen.

Créez une vidéo captivante de 30 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux premiers adoptants, mettant en avant le dernier gadget révolutionnaire avec un style visuel élégant et futuriste et une musique de fond entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les nouvelles passionnantes, en assurant une voix off autoritaire mais engageante qui met en lumière les caractéristiques de pointe de l'appareil. Cette approche de créateur de vidéos d'actualités technologiques informera rapidement et enthousiasmera le public cible.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes au style "dernières nouvelles", parfaite pour un public général désireux de rester à jour avec les grandes avancées technologiques. La présentation visuelle doit imiter une diffusion professionnelle, avec du texte audacieux à l'écran et une musique dramatique pour transmettre l'urgence, tandis que les sous-titres/captions de HeyGen assurent l'accessibilité. Ce format de créateur de vidéos de dernières nouvelles délivrera efficacement des mises à jour critiques de manière percutante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux débutants en technologie et aux étudiants cherchant à comprendre les nouvelles technologies complexes. Adoptez un style visuel propre et éducatif, intégrant des animations de type infographique et une narration calme et claire pour simplifier le sujet, le tout généré efficacement à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen. Cette stratégie de création vidéo rendra les sujets complexes facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inspirante de 30 secondes envisageant l'avenir d'une technologie spécifique, ciblant les innovateurs, les investisseurs et les personnes avant-gardistes. Le style visuel et audio doit être visionnaire et exaltant, incorporant des médias de stock de haute qualité pour illustrer des concepts révolutionnaires et une musique de fond éthérée. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels convaincants, présentant une perspective optimiste sur les innovations futures comme si elle était générée par un générateur de nouvelles AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités Technologiques

Transformez sans effort vos scripts d'actualités en vidéos d'actualités technologiques captivantes avec une efficacité alimentée par l'AI, du texte à une production soignée et partageable.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de vidéo d'actualités. Notre fonctionnalité de texte en vidéo convertit instantanément votre texte en une vidéo de base, prête pour l'amélioration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme de modèles de vidéos d'actualités pour planter le décor. Personnalisez davantage votre présentation en intégrant des avatars AI pour livrer vos actualités technologiques avec un présentateur virtuel.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Professionnelles
Élevez l'attrait de votre vidéo avec des sous-titres automatisés pour une portée mondiale et une accessibilité. Affinez davantage votre contenu avec des contrôles de branding pour s'aligner sur votre identité visuelle unique.
4
Step 4
Générez et Exportez
Notre créateur de vidéos d'actualités technologiques compile rapidement tous les éléments, produisant votre vidéo finale. Utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect pour vous assurer que votre création est parfaitement formatée pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement des Promos d'Actualités avec l'AI

.

Utilisez la vidéo AI pour produire rapidement du contenu promotionnel à fort impact pour votre chaîne d'actualités technologiques, maximisant la portée et l'audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'actualités captivantes ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'actualités professionnelles grâce à son générateur de nouvelles AI avancé. Profitez d'une large gamme de modèles de vidéos d'actualités et d'outils de création vidéo alimentés par l'AI pour donner vie à vos histoires en toute simplicité.

Puis-je utiliser un présentateur AI pour mes vidéos de dernières nouvelles ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer des présentateurs AI réalistes et des avatars parlants dans vos vidéos de dernières nouvelles. Convertissez simplement votre script avec la fonctionnalité de texte en vidéo pour livrer des reportages engageants instantanément.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos d'actualités technologiques ?

HeyGen propose des fonctionnalités complètes pour chaque créateur de vidéos d'actualités technologiques, y compris un éditeur vidéo intégré et une bibliothèque de médias de stock robuste. Améliorez votre contenu avec des sous-titres automatiques et atteignez un public mondial avec plusieurs langues et voix.

Comment HeyGen rend-il la création vidéo plus engageante ?

HeyGen élève votre création vidéo avec des animations dynamiques et une musique de fond personnalisable. Utilisez les contrôles de branding pour maintenir une apparence cohérente, garantissant que votre contenu d'actualités est toujours soigné et percutant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo