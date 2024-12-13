Créateur de Vidéos d'Intégration Technique pour une Formation Rapide des Employés

Engagez les nouveaux techniciens dès le premier jour. Personnalisez des vidéos d'intégration professionnelle avec des 'avatars IA' réalistes pour simplifier les formations complexes.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes conçue pour accueillir les nouvelles recrues de l'équipe technique, rendant leur expérience de vidéos d'intégration engageante, accueillante et fluide. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des avatars IA amicaux démontrant les valeurs clés de l'équipe, complétés par une musique de fond entraînante et une génération de voix off chaleureuse.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo d'instruction précise de 60 secondes destinée aux techniciens existants qui doivent maîtriser un nouveau protocole logiciel pour une formation efficace des employés. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel, utilisant des visuels clairs et des diagrammes de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer les étapes, enrichis par des sous-titres/captions précis et une voix off calme et autoritaire générée directement à partir du texte en vidéo depuis le script.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'information dynamique de 30 secondes pour les techniciens présentant un nouvel équipement critique, en mettant l'accent sur la rapidité et la clarté. Employez un style visuel élégant et futuriste avec des transitions rapides et des graphismes nets des Modèles & scènes pour mettre en valeur les fonctionnalités, accompagnés d'une voix off énergique pour faciliter une compréhension rapide et renforcer l'efficacité de la génération de vidéos automatisée.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo soignée de 50 secondes destinée aux responsables de département cherchant à créer des vidéos d'intégration technique spécialisées facilement adaptables à différentes équipes. L'esthétique doit être conviviale pour l'entreprise tout en étant engageante, utilisant diverses options de redimensionnement & d'exportation de format pour s'adapter à différentes plateformes, et présenter des avatars IA professionnels expliquant comment tirer parti des Modèles & scènes flexibles pour répondre aux besoins uniques des départements, assurant une large attractivité grâce à une création vidéo de haute qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration pour Techniciens

Rationalisez le processus d'intégration pour les nouveaux techniciens avec des vidéos engageantes, professionnelles et facilement personnalisables, assurant un accueil cohérent et une intégration plus rapide.

1
Step 1
Créez Votre Fondation
Commencez par coller votre script ou en sélectionnant parmi des designs personnalisables pour poser les bases de votre vidéo d'intégration pour techniciens. Notre plateforme utilise **Texte en vidéo depuis le script** pour traduire rapidement votre contenu en une narration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Agent IA
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers **avatars IA** pour présenter votre contenu d'intégration. Ces présentateurs numériques délivrent l'information de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez
Personnalisez votre vidéo avec les éléments de marque de votre entreprise en utilisant les **contrôles de marque (logo, couleurs)**. Ajoutez des **sous-titres/captions** pour assurer l'accessibilité et renforcer les messages clés pour toutes les nouvelles recrues.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo peaufinée, générez-la instantanément. Utilisez le **redimensionnement & exportation de format** pour préparer vos **vidéos d'intégration des employés** de haute qualité pour diverses plateformes, prêtes pour vos nouveaux techniciens.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Techniques Complexes

.

Simplifiez les procédures techniques complexes et les protocoles en formats vidéo clairs et digestes pour un apprentissage efficace des techniciens.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'attrait visuel des vidéos d'intégration technique ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes générées par IA avec des visuels clairs en utilisant des modèles personnalisables et un générateur d'avatars IA. Cela garantit que votre contenu d'intégration technique est accueillant et fluide pour les nouvelles recrues, stimulant la création vidéo créative.

Quel est le processus de HeyGen pour convertir des scripts en vidéos d'intégration automatisées ?

HeyGen utilise une technologie avancée de texte en vidéo depuis le script et des agents vidéo IA pour automatiser la génération de vidéos. Il suffit d'entrer votre script, de sélectionner un avatar IA, et HeyGen produit efficacement des vidéos d'intégration professionnelle.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu de formation cohérent et engageant pour les nouvelles recrues ?

HeyGen offre une plateforme robuste pour une création vidéo simplifiée, vous permettant d'utiliser des modèles personnalisables et des avatars IA cohérents. Cela garantit que vos vidéos de formation des employés maintiennent une apparence professionnelle et une génération de voix off pour toutes les nouvelles recrues.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo avec des éléments spécifiques à la marque pour l'intégration technique ?

Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser votre vidéo avec le logo, les couleurs et les avatars IA spécifiques de votre entreprise. Cela aide à maintenir la cohérence de la marque et assure une forte présence de la culture d'entreprise dans toutes vos vidéos d'intégration technique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo