Pour les développeurs novices en intégration, composez une vidéo technique de 1 minute démontrant la configuration des points de terminaison API. Elle nécessite une présentation visuelle claire et étape par étape avec un ton audio accessible, où la capacité de génération de voix off de HeyGen fournit des "voix off AI" claires pour simplifier les "guides pratiques".

Une vidéo d'intégration de 90 secondes pour le personnel de support informatique doit illustrer clairement la nouvelle interface de "l'éditeur vidéo" pour le diagnostic système. Cette vidéo exige un style visuel très descriptif complété par des "textes et sous-titres" précis à l'écran grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, cruciale pour une livraison efficace de "matériel de formation".
Dévoilez une fonctionnalité complexe de "plateforme AI générative" aux professionnels du marketing à travers une vidéo explicative de 45 secondes captivante. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et élégante, avec la capacité d'avatars AI de HeyGen créant un présentateur virtuel pour articuler les principaux avantages de manière concise.
Concevez une pièce de "documentation vidéo" de 2 minutes adaptée aux nouveaux chefs de projet, décrivant méthodiquement le flux de travail d'un outil de gestion de projet. Ce tutoriel doit adopter une approche visuelle structurée, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et en incorporant des "voix off AI" pour fournir un "guide utilisateur étape par étape" complet.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Commencez par coller votre script technique détaillé ou téléchargez tout média existant sur la plateforme. Cela sert de base pour votre vidéo dynamique étape par étape, en exploitant la puissance du texte-à-vidéo à partir de script.
Choisissez parmi une gamme diversifiée de voix AI pour narrer votre présentation, en utilisant notre génération avancée de voix off. Cela garantit clarté et engagement sans avoir à enregistrer votre propre voix.
Améliorez l'attrait visuel et la compréhension de votre vidéo en utilisant une variété de modèles et de scènes personnalisables. Intégrez des animations dynamiques et des médias de stock pertinents pour illustrer efficacement vos points techniques.
Finalisez votre présentation technique professionnelle en révisant le contenu généré et en effectuant les derniers ajustements. Exportez facilement votre vidéo dans le format souhaité et redimensionnez les ratios d'aspect pour un partage immédiat.

Transformez des guides techniques complexes en vidéos claires et étape par étape pour une meilleure compréhension et une valeur éducative accrue.

HeyGen utilise une AI avancée pour convertir des scripts en vidéos techniques complètes, avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques. Cette plateforme AI générative réduit considérablement le temps de production pour des guides utilisateurs détaillés et de la documentation vidéo.

En tant qu'éditeur vidéo robuste, HeyGen fournit des outils complets pour produire des vidéos explicatives engageantes, y compris des voix off AI, des textes et sous-titres personnalisables, et une riche bibliothèque de modèles. Vous pouvez facilement intégrer des vidéos et animations de stock pour améliorer l'attrait visuel de votre vidéo.

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de créer du matériel de formation professionnel et des vidéos marketing avec ses capacités AI sophistiquées. Vous pouvez générer du contenu engageant avec des voix off AI, ajouter des sous-titres précis et incorporer des contrôles de marque pour un look cohérent.

La plateforme AI générative de HeyGen est conçue pour l'efficacité, permettant une production rapide de divers types de vidéos, des guides pratiques aux vidéos marketing. Avec des fonctionnalités comme le texte-à-vidéo à partir de script, le support de bibliothèque de médias, et le redimensionnement des ratios d'aspect, HeyGen sert de solution vidéo complète.

