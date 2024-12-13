Générateur de Vidéos de Formation Technique : Créez un Contenu Engagé

Créez une vidéo de formation technique d'une minute destinée aux nouveaux employés, démontrant les étapes essentielles de l'utilisation d'un outil logiciel interne spécifique. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en se concentrant sur des démonstrations claires à l'écran, complétées par une voix off calme et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les instructions et tirez parti de la génération de voix off pour une narration cohérente, rendant le processus d'intégration des employés fluide.

Exemple de Prompt 1
Comment les responsables des opérations peuvent-ils documenter rapidement les procédures opérationnelles standard ? Produisez une vidéo didactique de 45 secondes ciblant les chefs d'équipe, montrant comment simplifier la création de SOP. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et instructif, présentant des visuels étape par étape avec une voix engageante et entraînante. Employez la capacité de HeyGen de convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement les procédures écrites en vidéo, en utilisant des modèles et des scènes professionnels de la plateforme vidéo AI pour accélérer le développement.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo complète de 2 minutes pour les développeurs et les rédacteurs techniques, illustrant un processus de déploiement logiciel complexe. Le style visuel doit être détaillé et explicatif, incorporant des captures d'écran précises et des diagrammes animés, soutenus par une instruction verbale claire et précise. Assurez l'accessibilité en générant des sous-titres/captions avec HeyGen et explorez le lecteur vidéo multilingue pour répondre à un public mondial de formation technique, générant une documentation vidéo essentielle générée par AI.
Exemple de Prompt 3
Explorez les avantages de l'utilisation d'un générateur de vidéo AI pour les initiatives d'apprentissage et de développement internes dans une vidéo promotionnelle de 60 secondes. Cette vidéo est destinée aux professionnels de la formation et du développement et aux propriétaires d'entreprise, avec un style visuel moderne et informatif, des graphiques professionnels engageants et une voix confiante et persuasive. Améliorez le récit en incorporant des visuels convaincants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et en tirant parti des voix off AI avancées pour créer des vidéos de formation professionnelles qui résonnent.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation technique

Produisez rapidement des vidéos de formation technique professionnelles avec AI. Simplifiez les sujets complexes et engagez votre audience grâce à un processus de création vidéo intuitif, assurant des résultats d'apprentissage clairs et cohérents.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par saisir votre contenu technique directement sous forme de texte. Notre capacité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script transformera votre documentation en un script vidéo dynamique, prêt pour la production.
2
Step 2
Choisissez votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre contenu de formation. Améliorez l'engagement et le professionnalisme en associant le présentateur visuel parfait à vos explications techniques.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Visuels
Incorporez les éléments de marque de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs, et utilisez des modèles et des scènes préconçus. Cela garantit que vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité et les normes visuelles de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation technique en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour la préparer dans divers formats. Partagez facilement votre documentation vidéo générée par AI de haute qualité avec votre équipe ou vos apprenants.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez de la Documentation Vidéo AI et des SOPs

Simplifiez les procédures complexes en générant rapidement une documentation vidéo claire et concise alimentée par AI et des procédures opérationnelles standard (SOPs).

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos de formation technique ?

HeyGen utilise une plateforme vidéo AI avancée, transformant le texte en une documentation vidéo générée par AI captivante. Cela simplifie la création de vidéos de formation technique en automatisant les étapes de production complexes grâce à son générateur de texte en vidéo.

HeyGen peut-il créer des avatars AI et des voix off pour du contenu technique complexe ?

Absolument. Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de générer des voix off AI réalistes pour vos supports de formation technique, assurant une livraison claire et cohérente pour l'apprentissage et le développement.

Quels outils d'édition vidéo HeyGen propose-t-il pour optimiser la documentation vidéo générée par AI ?

HeyGen fournit des outils d'édition vidéo robustes pour la documentation vidéo générée par AI, permettant aux utilisateurs d'ajouter des sous-titres, d'incorporer des éléments de marque et d'utiliser une riche bibliothèque de médias. Ces fonctionnalités améliorent la clarté et le professionnalisme de votre contenu technique.

HeyGen est-il adapté pour créer des SOPs vidéo générées par AI et des supports d'intégration des employés ?

Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour produire efficacement de la documentation vidéo générée par AI pour les SOPs et l'intégration des employés. Son interface intuitive et ses modèles diversifiés accélèrent considérablement la création de ces ressources essentielles d'apprentissage et de développement.

