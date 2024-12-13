Créateur de Vidéos d'Intégration Technique : Simplifiez la Formation des Employés

Rationalisez l'intégration technique et engagez les nouvelles recrues plus rapidement grâce à la génération automatique de vidéos, alimentée par la transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Concevez une vidéo d'intégration technique de 1,5 minute pour les nouvelles recrues d'une équipe de développement logiciel, en mettant l'accent sur leur processus d'installation initiale et les outils clés. Le style visuel doit être épuré et pédagogique, utilisant des enregistrements d'écran animés et des superpositions de texte claires, accompagnés d'une narration professionnelle générée par l'outil de génération de voix off de HeyGen, garantissant que chaque étape est facilement comprise pour une intégration efficace des employés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 2 minutes pour les employés existants, offrant un aperçu détaillé d'un nouveau flux de travail technique interne, en soulignant le rôle de la génération automatique de vidéos dans la rationalisation des processus. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle nette et didactique avec des graphiques précis et un ton audio encourageant, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour traduire une documentation complexe en un format accessible pour la formation des employés.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo engageante d'une minute destinée aux talents techniques potentiels, mettant en avant la culture technologique dynamique de l'entreprise et les outils innovants qui permettent des intégrations fluides dans leur travail quotidien. Adoptez un style visuel dynamique et moderne avec des avatars AI diversifiés interagissant dans divers contextes d'équipe, accompagné d'une musique énergique, le tout animé grâce à la fonctionnalité avancée d'avatars AI de HeyGen pour transmettre une image de marque avant-gardiste aux nouvelles recrues.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de démonstration de produit de 45 secondes mettant en avant une nouvelle fonctionnalité essentielle pour les utilisateurs actuels d'une plateforme SaaS technique, expliquant ses avantages et son utilisation de base de manière concise. La présentation visuelle doit être élégante et rapide, incorporant des coupes rapides et des éléments d'interface utilisateur animés, soutenue par une voix off simple et informative et des sous-titres générés automatiquement via HeyGen pour assurer une clarté et une accessibilité maximales, aidant à simplifier la création de vidéos pour les mises à jour de produits.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Intégration Technique

Rationalisez la formation de vos nouvelles recrues avec des vidéos d'intégration engageantes et précises, simplifiant les informations complexes grâce à l'automatisation alimentée par l'IA.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une bibliothèque de "Modèles & scènes" professionnels pour rapidement poser les bases de votre projet de vidéo d'intégration technique ou commencez de zéro.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu avec un Avatar AI
Intégrez votre documentation technique ou vos scripts de formation, puis sélectionnez un "avatar AI" pour délivrer votre message, transformant votre texte en une présentation dynamique.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez avec une Narration AI
Améliorez la clarté et l'engagement de votre vidéo en utilisant la "génération de voix off" pour articuler précisément les détails techniques complexes. Affinez davantage avec des éléments de marque et des sous-titres.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo d'Intégration
Finalisez votre création et utilisez le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour optimiser votre vidéo pour différentes plateformes, la rendant prête à être partagée avec les nouvelles recrues.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Intégration Technique Complexe

.

Transformez des processus techniques complexes et des guides logiciels en vidéos claires et faciles à comprendre pour une éducation efficace des employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration technique ?

HeyGen utilise l'automatisation alimentée par l'IA pour générer des vidéos d'intégration professionnelles directement à partir de texte. Cela inclut l'utilisation d'avatars AI, la génération de voix off et la transformation de texte en vidéo à partir de scripts pour rationaliser votre production vidéo pour le contenu technique.

HeyGen peut-il faciliter la personnalisation des vidéos d'intégration pour divers sujets techniques ?

Absolument. HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes, vous permettant d'adapter vos vidéos d'intégration technique avec des visuels spécifiques, des médias et même des enregistrements d'écran de haute qualité. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour plus de clarté et d'accessibilité sur divers sujets techniques.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour rationaliser la création de vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen offre des fonctionnalités techniques robustes telles que la génération automatique de vidéos à partir de scripts, des avatars AI réalistes et une localisation facile pour différentes langues. Ces outils aident à standardiser votre contenu de formation des employés, garantissant que les nouvelles recrues reçoivent des instructions cohérentes et engageantes de manière efficace.

HeyGen est-il un outil efficace pour créer des vidéos de formation technique interactives sans compétences approfondies en production vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu pour simplifier la création de vidéos pour la formation technique, même sans expertise préalable. Sa plateforme intuitive vous permet de transformer du texte en contenu vidéo professionnel, avec une narration AI et des éléments intégrés comme des quiz intégrés pour une expérience d'apprentissage engageante.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo