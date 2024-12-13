Créez une vidéo d'intégration technique d'une minute ciblant les nouveaux développeurs de logiciels, expliquant la configuration initiale d'un environnement de développement complexe. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel démontrant clairement les étapes clés et les procédures à partir de la documentation technique, avec une voix off calme et autoritaire générée par la génération de voix off de HeyGen pour garantir clarté et précision. Le style visuel doit être élégant et moderne, se concentrant sur des enregistrements d'écran avec des graphiques superposés pour mettre en évidence les entrées critiques de la ligne de commande ou les fichiers de configuration.

