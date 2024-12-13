Une vidéo explicative de 90 secondes est nécessaire pour les professionnels du marketing B2B et les chefs de produit, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos explicatives techniques de premier plan. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran et des animations épurées, complétés par une voix off autoritaire générée directement à partir d'un script en utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo, soulignant la facilité de production pour des sujets complexes.

