Générateur de Vidéos de Formation en Support Technique pour une Montée en Compétences Rapide

Rationalisez la formation technique et améliorez l'efficacité de l'intégration. Générez instantanément des vidéos de formation captivantes à partir de scripts en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Pour intégrer rapidement de nouvelles recrues en support technique, imaginez une vidéo de bienvenue dynamique de 60 secondes utilisant des avatars AI pour présenter la culture d'entreprise et les protocoles IT initiaux, avec une voix off AI professionnelle mais amicale et un style visuel épuré.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Améliorez le support client en créant un tutoriel vidéo succinct de 45 secondes qui sert de documentation vidéo immédiate pour une question technique fréquemment posée, destiné à un accès rapide par les agents et les utilisateurs finaux, en utilisant des sous-titres pour l'accessibilité avec un style visuel et audio clair et informatif.
Exemple de Prompt 2
Envisagez une vidéo de formation technique de 90 secondes expliquant une mise à jour complexe du système, conçue stratégiquement pour les équipes de formation et développement afin de faciliter le partage de connaissances à travers le département de support technique, en incorporant des visuels variés de la bibliothèque de médias/stock pour une expérience engageante et facile à suivre.
Exemple de Prompt 3
Il y a un besoin urgent pour une vidéo de formation à la conformité de 75 secondes, ciblant tout le personnel de support technique, qui détaille efficacement les meilleures pratiques de sécurité des données pour préserver la réputation de votre marque, et qui peut être générée avec précision via le texte-à-vidéo à partir d'un script pour une diffusion formelle mais accessible par un avatar AI confiant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation en Support Technique

Produisez rapidement des vidéos de formation complètes et engageantes pour votre équipe de support technique, rationalisant le transfert de connaissances et améliorant les performances avec l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre contenu de formation. Il vous suffit d'entrer ou de coller votre texte, et la plateforme utilisera sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer vos mots en une vidéo de formation dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Parcourez une variété d'options pour trouver le présentateur numérique parfait qui correspond à votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Incorporez des éléments de marque tels que votre logo et vos couleurs de marque pour garantir que vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise, en utilisant des outils de montage vidéo pour un rendu soigné.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans le format d'aspect souhaité pour une intégration fluide sur les plateformes. Partagez facilement votre documentation vidéo complète avec votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Procédures Techniques Complexes

.

Utilisez la vidéo AI pour décomposer les processus de support technique complexes en guides visuels clairs et faciles à comprendre, améliorant l'apprentissage et la clarté opérationnelle.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation et de support technique ?

La plateforme AI générative de HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de formation professionnelles et des vidéos de formation en support technique à partir de texte. Elle transforme les scripts en documentation vidéo captivante, en utilisant des avatars AI et la génération de voix pour une création vidéo efficace.

Quel type de documentation vidéo peut être créé avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une documentation vidéo complète incluant des bibliothèques de tutoriels vidéo, des SOP, des guides d'intégration et des ressources éducatives. Ses capacités répondent à des besoins variés allant de la formation technique à la formation à la conformité, rendant le partage de connaissances fluide.

Quels besoins de formation organisationnelle HeyGen répond-il pour les équipes de formation et développement ?

HeyGen permet aux équipes de formation et développement de disposer d'une solution efficace pour l'intégration, la formation technique, l'habilitation des ventes et la formation à la conformité. Cette plateforme AI générative aide à aligner votre équipe avec des vidéos de formation cohérentes et de haute qualité et facilite une communication interne efficace.

HeyGen peut-il aider à maintenir facilement le contenu vidéo à jour ?

Absolument. HeyGen permet des mises à jour faciles de votre contenu vidéo, vous permettant de modifier les invites textuelles ou les éléments visuels sans outils de montage vidéo complexes. Cela garantit que votre documentation vidéo et vos vidéos de formation restent actuelles et pertinentes avec un minimum d'effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo