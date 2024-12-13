Générateur de Vidéos de Produits : Créez des Vidéos Époustouflantes avec l'IA

Créez des vidéos explicatives de produits engageantes en quelques minutes, en utilisant des avatars IA pour donner vie à votre produit.

Produisez une vidéo de démonstration de produit convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de générer du contenu produit engageant ; utilisez un style visuel énergique avec une musique de fond entraînante, en utilisant les fonctionnalités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen pour expliquer clairement les principaux avantages.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une pièce promotionnelle élégante de 45 secondes pour les professionnels du marketing, mettant en avant l'efficacité de la création de vidéos de haute qualité générées par l'IA ; présentez une esthétique visuelle moderne avec un son professionnel, démontrant la puissance des avatars IA de HeyGen et des divers modèles et scènes pour simplifier la création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative de produit informative de 60 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique ayant besoin d'une présentation cohérente des produits, adoptant un style visuel et audio clair et amical ; intégrez les sous-titres/captions robustes de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer comment la création de vidéos évolutive peut augmenter les ventes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, mettant l'accent sur l'engagement rapide et la viralité ; utilisez des visuels vibrants avec une musique de fond tendance, en tirant parti de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen et du redimensionnement et des exports de rapport d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Produits Technologiques

Créez des vidéos de produits engageantes sans effort. Utilisez l'IA pour transformer vos idées en contenu visuel professionnel et de haute qualité pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo de produit. Notre plateforme utilise des capacités de texte en vidéo, transformant votre contenu écrit en une histoire visuelle dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Améliorez votre narration en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles vidéo ou en intégrant des avatars IA réalistes. Ces éléments fournissent une base visuellement engageante pour vos vidéos de démonstration de produits.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et de la Musique
Générez des voix off professionnelles avec une variété de voix et de langues. Complétez votre narration avec de la musique de fond de notre bibliothèque de médias pour une expérience immersive.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre création et exportez votre vidéo dans divers formats d'aspect, prête pour n'importe quelle plateforme. Notre création de vidéos évolutive vous assure de pouvoir produire des vidéos de réseaux sociaux de haute qualité efficacement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès de Produits

Développez des vidéos percutantes alimentées par l'IA pour mettre en avant des expériences clients positives et renforcer la confiance dans vos offres technologiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de produits engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos IA avancé qui transforme les détails de votre produit en vidéos de produits engageantes. Profitez d'avatars IA réalistes, de fonctionnalités intuitives de texte en vidéo et d'une personnalisation facile pour produire du contenu vidéo haute résolution qui capte l'attention.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour les vidéos de produits HeyGen ?

HeyGen offre de nombreux atouts créatifs et options de personnalisation, y compris des modèles préfabriqués, des scènes variées et la possibilité d'intégrer des graphismes riches et de la musique de fond. Personnalisez facilement les vidéos de démonstration de produits pour obtenir des b-rolls de produits de qualité professionnelle et des visuels cinématographiques.

HeyGen peut-il générer efficacement des vidéos explicatives et de lancement de produits ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives de produits et de vidéos de lancement de produits avec des scripts générés par l'IA et une fonctionnalité de texte en vidéo fluide. Cela permet une création de vidéos évolutive, vous permettant de produire du contenu captivant rapidement et efficacement.

Quels types de contenu vidéo généré par l'IA puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos générées par l'IA, des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux aux vidéos de démonstration de produits complètes. Améliorez encore votre contenu en ajoutant des voix off professionnelles, des sous-titres et un support multilingue pour vous connecter avec un public mondial.

