Créateur de Vidéos Explicatives Tech : Explications Alimentées par l'AI

Créez sans effort des démonstrations de produits captivantes et des vidéos de formation en utilisant la génération de texte en vidéo alimentée par l'AI.

Créez une vidéo d'une minute démontrant comment un nouvel utilisateur peut rapidement produire une vidéo explicative technologique engageante en utilisant l'interface intuitive de glisser-déposer de HeyGen. Ciblez cette vidéo vers les créateurs de contenu en herbe et les propriétaires de petites entreprises, en adoptant un style visuel lumineux et moderne avec une voix off AI claire et dynamique, mettant en avant la facilité de sélection et de personnalisation des Modèles et scènes pour lancer leur projet.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes destinée aux professionnels du marketing, montrant comment créer des démonstrations de produits convaincantes qui communiquent efficacement les caractéristiques. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle élégante et professionnelle, avec un avatar AI livrant la narration avec une génération de voix off confiante, démontrant comment cette technologie élève la qualité et l'engagement des présentations.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 2 minutes pour les départements RH et de formation, illustrant la simplicité de générer des vidéos de formation complètes pour l'intégration des nouveaux employés en utilisant une plateforme de génération de texte en vidéo alimentée par l'AI. Le style visuel doit être clair et éducatif, utilisant des superpositions de texte à l'écran et une voix calme et autoritaire, soulignant le bénéfice du Texte-en-vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide et l'inclusion de Sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, les encourageant à créer des campagnes marketing percutantes avec facilité, même sans expérience préalable en montage vidéo. Cette vidéo doit être rapide, visuellement vibrante, et comporter une bande sonore énergique, démontrant comment l'utilisation de Modèles et scènes préconçus peut instantanément élever leur présence en ligne, avec redimensionnement de l'Aspect-ratio et exportations pour une distribution multi-plateforme.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives Tech

Transformez sans effort vos idées en vidéos explicatives professionnelles avec une plateforme de création intuitive alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script. Utilisez la génération de texte en vidéo alimentée par l'AI pour convertir instantanément votre texte en la base de vos explications convaincantes, économisant un temps précieux.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels et Avatars
Améliorez votre narration en sélectionnant des avatars AI pour présenter vos informations. Choisissez parmi divers styles vidéo et modèles disponibles pour donner vie à votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Marque
Élevez votre projet avec des options de voix off AI réalistes pour une narration cristalline. Personnalisez votre vidéo avec des éléments de marque pour maintenir une identité visuelle cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos créations en ajoutant des sous-titres automatiques pour une accessibilité améliorée. Exportez votre vidéo terminée, prête pour votre audience sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des vidéos explicatives et des clips partageables et engageants pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'atteindre un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives complexes ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos explicatives technologiques de premier plan, utilisant sa plateforme de création vidéo alimentée par l'AI pour simplifier les concepts complexes. Il permet aux utilisateurs de générer des vidéos de haute qualité directement à partir de scripts avec la génération de texte en vidéo alimentée par l'AI, rendant la production efficace et accessible.

Quelles fonctionnalités avancées d'AI HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose des avatars AI avancés et des capacités de voix off AI pour personnaliser votre contenu vidéo. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de styles vidéo diversifiés et personnaliser les avatars pour transmettre votre message efficacement, améliorant l'engagement.

Puis-je marquer mes vidéos créées avec HeyGen pour un usage professionnel ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos. Cela garantit la cohérence de toutes vos démonstrations de produits, campagnes marketing et autres contenus, en utilisant des modèles vidéo professionnels.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité des vidéos et des options de sortie flexibles ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité pour tous les spectateurs, ce qui est crucial pour les vidéos de formation et la communication interne. De plus, la plateforme prend en charge le redimensionnement de l'aspect-ratio et diverses options d'exportation, garantissant que votre contenu s'adapte parfaitement à diverses plateformes.

