Le Créateur Ultime de Vidéos Démo Tech
Créez des démos interactives captivantes avec notre éditeur glisser-déposer et exploitez des contrôles de Branding robustes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo concise de 45 secondes pour les chefs de produit et les équipes de développement, démontrant la fonctionnalité d'une nouvelle caractéristique avec un enregistrement d'écran efficace. La présentation visuelle doit être dynamique, utilisant des coupes rapides pour mettre en évidence des interactions spécifiques de l'interface utilisateur et une disposition en écran partagé pour comparer les états précédents et mis à jour. Une voix off claire et énergique narrera le processus, soutenue par des sous-titres/captions générés automatiquement pour améliorer la compréhension. Exploitez le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour une création de contenu rapide et sa fonctionnalité de sous-titres/captions pour l'accessibilité, en veillant à ce que le message sur 'éditer la vidéo rapidement' soit transmis efficacement.
Produisez une vidéo de 90 secondes destinée aux professionnels de l'habilitation des ventes et du marketing, illustrant la puissance des analyses avancées des spectateurs au sein d'une plateforme technologique. Visuellement, la vidéo doit présenter des parcours d'interface de marque élégants avec des superpositions de données animées et des mouvements de caméra fluides qui mettent en valeur les métriques clés, reflétant une image de marque personnalisée. Un avatar IA autoritaire présentera les insights, accompagné d'une bande sonore musicale sophistiquée et d'une voix off générée par l'IA, expliquant comment les analyses premium orientent les décisions. Intégrez les avatars IA de HeyGen et la génération de voix off pour offrir une présentation soignée et engageante.
Concevez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les décideurs informatiques et les responsables techniques, démystifiant une solution d'architecture cloud complexe. Le style visuel doit être direct et utiliser les modèles & scènes de HeyGen pour simplifier les concepts complexes avec des graphiques clairs et professionnels et un texte minimal à l'écran, agissant comme un 'créateur de vidéo démo technique' efficace. Une voix off informative et amicale rendra le jargon technique accessible, garantissant que la fonctionnalité principale est facilement comprise. Utilisez les modèles & scènes de HeyGen pour une clarté structurelle et le support de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels de haute qualité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Démos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos démo tech courtes et captivantes pour les réseaux sociaux afin d'attirer et d'informer votre audience.
Formation Produit Alimentée par l'IA.
Développez des vidéos de formation et d'intégration produit efficaces en utilisant l'IA pour augmenter l'engagement des utilisateurs et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création et l'édition de vidéos de démonstration de produit ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de démonstration de produit professionnelles en offrant des capacités avancées d'enregistrement d'écran, y compris des mouvements de souris fluides et un zoom automatique. Vous pouvez facilement couper et accélérer des segments à l'aide de fonctionnalités d'édition intuitives, puis exporter votre projet final en MP4 haute résolution.
Quelles capacités alimentées par l'IA HeyGen offre-t-il pour créer des démos interactives ?
HeyGen utilise des fonctionnalités alimentées par l'IA pour améliorer les démos interactives, y compris des voix off IA réalistes pour une narration dynamique. Vous pouvez intégrer ces démos de manière transparente dans votre flux de travail et les partager facilement via des liens partageables.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque sur toutes mes vidéos démo tech ?
Absolument. HeyGen assure la cohérence de la marque grâce à des options de Branding Personnalisé robustes, vous permettant d'appliquer votre logo et vos couleurs à toutes les vidéos. Utilisez une large gamme de modèles vidéo et notre éditeur glisser-déposer pour créer des vidéos explicatives professionnelles qui reflètent l'identité de votre marque.
Comment HeyGen peut-il améliorer la collaboration et suivre la performance des vidéos de démonstration partagées ?
HeyGen fournit des Analyses Avancées des Spectateurs pour vous donner des insights sur la performance de vos vidéos de démonstration, aidant à optimiser votre stratégie. Vous pouvez facilement partager et intégrer des vidéos via des liens partageables, favorisant la collaboration d'équipe au sein des Espaces de Travail d'Équipe et assurant une fonctionnalité multi-appareils.