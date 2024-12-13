Créez des vidéos impressionnantes avec notre créateur de vidéos teaser
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Plongez dans l'avenir de la création de vidéos avec un teaser de 60 secondes réalisé par IA et conçu pour les marketeurs numériques. Profitez de la fonctionnalité IA de conversion d'image en vidéo de HeyGen pour transformer des images fixes en visuels dynamiques, accompagnés d'une voix off séduisante générée par la technologie de synthèse vocale. Cette vidéo est idéale pour capter l'attention des audiences sur diverses plateformes de réseaux sociaux, offrant un style visuel élégant et moderne.
Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes qui s'adresse directement aux professionnels créatifs cherchant à valoriser leur marque. Avec la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen, vous pouvez transformer vos idées en une vidéo raffinée facilement, y compris des sous-titres pour l'accessibilité. Le style visuel vibrant et énergique résonnera avec le public, le rendant parfait pour les lancements de produits et les promotions de marque.
Captez l'attention de votre public avec une vidéo teaser de produit de 90 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises. Mettez en avant les caractéristiques uniques de votre produit en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, assurant des visuels de haute qualité qui captivent les spectateurs. La vidéo combine un style visuel professionnel tout en étant accessible, ce qui la rend appropriée pour le partage sur les réseaux sociaux et pour augmenter la reconnaissance de la marque.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste votre Agent Vidéo IA travaillant
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen révolutionne la création de vidéos promotionnelles avec des outils alimentés par l'IA, te permettant de réaliser sans effort des vidéos captivantes. Profite des capacités des vidéos promotionnelles avec IA, de l'édition glisser-déposer, et des modèles de vidéos promotionnelles pour attirer le public sur les réseaux sociaux.
Création en quelques minutes d'annonces haute performance avec vidéo IA.
Quickly produce compelling teaser videos that captivate audiences and drive engagement.
Génère des vidéos et clips attrayants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Effortlessly create eye-catching teaser videos tailored for social media platforms to boost visibility.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen peut-il aider à créer un teaser vidéo attrayant ?
HeyGen propose une variété de modèles de vidéos promotionnelles et d'outils alimentés par l'IA qui facilitent la création de vidéos promotionnelles attrayantes. Avec des fonctionnalités telles que le montage par glisser-déposer et les capacités de l'IA pour transformer des images en vidéos, vous pouvez créer du contenu visuellement impressionnant sans effort.
Qu'est-ce qui rend unique le créateur de vidéos promotionnelles IA de HeyGen ?
HeyGen se distingue par ses capacités avancées en matière de vidéo promotionnelle avec intelligence artificielle, incluant la conversion de texte en parole et la génération de voix off. Ces caractéristiques permettent une intégration parfaite de l'audio et des visuels, améliorant ainsi l'impact global de ton contenu promotionnel.
Peut-on utiliser HeyGen pour des vidéos promotionnelles de produits ?
Bien sûr ! HeyGen est un excellent créateur de vidéos promotionnelles, offrant des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour créer des vidéos de teasing de produits qui s'alignent avec l'identité de votre marque. Sa bibliothèque de médias et le support de stock enrichissent encore plus votre contenu vidéo.
HeyGen prend-il en charge les formats vidéo pour les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation du rapport d'aspect, assurant que vos vidéos promotionnelles soient optimisées pour divers canaux de réseaux sociaux. Cette fonctionnalité aide à maintenir la qualité et l'efficacité de votre contenu sur différentes plateformes.