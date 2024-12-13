Votre Créateur de Vidéos d'Équipe pour un Contenu Rapide et Collaboratif

Rationalisez la création de vidéos avec des Avatars AI, permettant à votre équipe de produire efficacement et en collaboration des vidéos marketing de haute qualité.

Créez une vidéo de présentation technique de 90 secondes pour les nouvelles recrues, ciblant les professionnels de l'informatique et les équipes d'intégration, mettant en avant un processus de gestion de flux de travail efficace. Le style visuel doit être épuré et professionnel avec une voix AI calme et informative, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Illustrez les avantages d'une collaboration d'équipe fluide et de processus de révision et d'approbation simplifiés dans une vidéo d'une minute destinée aux chefs de projet et aux départements transversaux. Cette présentation dynamique et engageante doit comporter des visuels modernes et une narration claire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, en mettant l'accent sur des flux de travail créatifs efficaces.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle à travers des enregistrements d'écran, conçue pour les équipes de support interne et les utilisateurs de logiciels. La vidéo doit avoir un style visuel net et direct, de type tutoriel, avec une musique de fond entraînante et utiliser la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour produire rapidement des sous-titres précis.
Exemple de Prompt 3
Mettez en avant l'excellence de votre marque et son engagement envers une production vidéo de haute qualité dans une vidéo marketing convaincante de 30 secondes pour les responsables de marque et les équipes marketing. Cette pièce soignée et sophistiquée doit utiliser la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les visuels et se concentrer sur le maintien de la cohérence de la marque à l'aide d'un Kit de Marque prédéfini.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Équipe

Permettez à votre équipe de créer des vidéos professionnelles de manière collaborative et efficace, de l'idée initiale à l'exportation finale, en assurant la cohérence de la marque à chaque étape.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez votre production vidéo en choisissant parmi divers "Modèles & scènes" ou en générant du contenu à partir d'un script, permettant à votre équipe de lancer efficacement toute initiative vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Voix
Améliorez votre vidéo avec de puissants "Avatars AI" pour représenter votre marque, et intégrez divers médias de la bibliothèque partagée, rationalisant la collecte de contenu pour votre équipe.
3
Step 3
Appliquez la Cohérence de la Marque
Assurez-vous que chaque vidéo s'aligne sur l'identité de votre entreprise en utilisant les "Contrôles de marque (logo, couleurs)", permettant à votre équipe de maintenir un look et une sensation cohérents sans effort.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez le chef-d'œuvre de votre équipe en personnalisant le "Redimensionnement & exportation des formats" pour diverses plateformes, garantissant que votre vidéo de haute qualité atteint parfaitement votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans la Formation et l'Apprentissage

.

Améliorez l'efficacité de la formation d'équipe et la rétention des connaissances en créant des vidéos dynamiques, alimentées par l'AI, qui captivent les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quelle est l'approche de HeyGen pour la création de vidéos AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de rationaliser le processus de création vidéo en utilisant des Avatars AI avancés et une interface d'édition basée sur le texte. Cette approche innovante vous permet de transformer des scripts en vidéos professionnelles rapidement et efficacement.

HeyGen peut-il soutenir des projets vidéo collaboratifs ?

Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos d'équipe robuste, offrant des fonctionnalités qui améliorent la collaboration et rationalisent les flux de travail créatifs. Il fournit des outils pour des processus de révision et d'approbation efficaces et une gestion centralisée des fichiers, garantissant des projets d'équipe sans accroc.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la cohérence de la marque ?

HeyGen inclut des fonctionnalités complètes de Kit de Marque, permettant aux équipes de maintenir une cohérence de marque à travers tout le contenu vidéo marketing. Vous pouvez gérer vos fichiers créatifs, utiliser une bibliothèque de contenu partagée, et même appliquer un filigrane pour une gestion améliorée des droits numériques.

Comment HeyGen assure-t-il une sortie vidéo de haute qualité ?

HeyGen agit comme un éditeur vidéo sophistiqué, fournissant une riche bibliothèque de contenu et divers modèles pour garantir une production vidéo de haute qualité. Vous pouvez facilement intégrer des enregistrements d'écran et exporter vos vidéos marketing finales dans des formats comme MP4, prêtes pour n'importe quelle plateforme.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo