Votre Créateur de Vidéos d'Équipe pour un Contenu Rapide et Collaboratif
Rationalisez la création de vidéos avec des Avatars AI, permettant à votre équipe de produire efficacement et en collaboration des vidéos marketing de haute qualité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Illustrez les avantages d'une collaboration d'équipe fluide et de processus de révision et d'approbation simplifiés dans une vidéo d'une minute destinée aux chefs de projet et aux départements transversaux. Cette présentation dynamique et engageante doit comporter des visuels modernes et une narration claire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, en mettant l'accent sur des flux de travail créatifs efficaces.
Développez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle à travers des enregistrements d'écran, conçue pour les équipes de support interne et les utilisateurs de logiciels. La vidéo doit avoir un style visuel net et direct, de type tutoriel, avec une musique de fond entraînante et utiliser la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour produire rapidement des sous-titres précis.
Mettez en avant l'excellence de votre marque et son engagement envers une production vidéo de haute qualité dans une vidéo marketing convaincante de 30 secondes pour les responsables de marque et les équipes marketing. Cette pièce soignée et sophistiquée doit utiliser la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les visuels et se concentrer sur le maintien de la cohérence de la marque à l'aide d'un Kit de Marque prédéfini.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités Performantes.
Les équipes peuvent rapidement produire des publicités vidéo à fort impact avec l'AI, accélérant les campagnes marketing et augmentant les conversions.
Génération Efficace de Contenu pour les Réseaux Sociaux.
Donnez à votre équipe les moyens de créer facilement des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux, renforçant la présence de la marque et l'interaction avec le public.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est l'approche de HeyGen pour la création de vidéos AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de rationaliser le processus de création vidéo en utilisant des Avatars AI avancés et une interface d'édition basée sur le texte. Cette approche innovante vous permet de transformer des scripts en vidéos professionnelles rapidement et efficacement.
HeyGen peut-il soutenir des projets vidéo collaboratifs ?
Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos d'équipe robuste, offrant des fonctionnalités qui améliorent la collaboration et rationalisent les flux de travail créatifs. Il fournit des outils pour des processus de révision et d'approbation efficaces et une gestion centralisée des fichiers, garantissant des projets d'équipe sans accroc.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la cohérence de la marque ?
HeyGen inclut des fonctionnalités complètes de Kit de Marque, permettant aux équipes de maintenir une cohérence de marque à travers tout le contenu vidéo marketing. Vous pouvez gérer vos fichiers créatifs, utiliser une bibliothèque de contenu partagée, et même appliquer un filigrane pour une gestion améliorée des droits numériques.
Comment HeyGen assure-t-il une sortie vidéo de haute qualité ?
HeyGen agit comme un éditeur vidéo sophistiqué, fournissant une riche bibliothèque de contenu et divers modèles pour garantir une production vidéo de haute qualité. Vous pouvez facilement intégrer des enregistrements d'écran et exporter vos vidéos marketing finales dans des formats comme MP4, prêtes pour n'importe quelle plateforme.