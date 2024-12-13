Produisez une vidéo de mise à jour interne d'une minute destinée aux chefs de projet, mettant en avant les principales réalisations trimestrielles et les objectifs à venir. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des graphiques animés attrayants à partir des Modèles et scènes de HeyGen, complétés par une voix off professionnelle générée avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cet outil de "création de vidéos de mise à jour d'équipe" simplifie la communication pour les équipes occupées.

