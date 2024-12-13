Créateur de Vidéos de Mise à Jour d'Équipe : Créez Rapidement des Vidéos Engagées pour l'Équipe
Créez facilement des vidéos professionnelles pour l'équipe en utilisant notre éditeur de vidéo en ligne avec des avatars AI pour des mises à jour dynamiques.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment ils peuvent facilement améliorer leur présence en ligne sans montage vidéo complexe. La vidéo doit être énergique et lumineuse, avec une musique de fond entraînante et un texte clair à l'écran, rendue facilement navigable grâce aux Sous-titres/légendes de HeyGen et enrichie de visuels issus de la bibliothèque de médias/stock. Cela permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles grâce à un "éditeur de vidéo en ligne".
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux départements RH, expliquant les nouvelles politiques de l'entreprise ou les procédures d'intégration. Le style visuel et audio doit être informatif et amical, ressemblant à une vidéo explicative où un "avatar AI" narre clairement le contenu. Exploitez la capacité de HeyGen de "Texte en vidéo à partir de script" pour donner vie aux détails des politiques avec facilité, assurant une "création de vidéo" claire pour des sujets complexes.
Concevez une publicité dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux équipes marketing, promouvant le lancement d'un nouveau produit avec un contenu de "marketing vidéo" convaincant. Le style visuel doit être rapide et moderne, incorporant des superpositions de texte audacieuses et un jingle accrocheur. Utilisez le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes et sélectionnez parmi une gamme de Modèles et scènes professionnels pour obtenir un aspect soigné, garantissant que les "vidéos professionnelles" sont rapidement déployables.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Communication Interne.
Créez des mises à jour vidéo engageantes pour améliorer la compréhension et la rétention des informations clés par l'équipe.
Diffusez des Messages Motivants à l'Équipe.
Produisez du contenu vidéo inspirant pour élever l'esprit d'équipe et célébrer les réalisations efficacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?
HeyGen propose un éditeur vidéo intuitif par glisser-déposer, facilitant la création de vidéos professionnelles sans compétences techniques approfondies. Vous pouvez rapidement générer des vidéos à partir de texte, ajouter des avatars AI et utiliser une riche bibliothèque de médias pour simplifier votre flux de travail de création vidéo.
Puis-je générer du contenu vidéo directement à partir de texte avec HeyGen ?
Oui, HeyGen dispose de capacités avancées de texte en vidéo, vous permettant de transformer des scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et des voix off réalistes de manière efficace. Cet outil puissant améliore votre capacité à créer des vidéos rapidement et efficacement.
Quels outils de gestion de fichiers et de collaboration HeyGen offre-t-il pour les équipes ?
HeyGen fournit des fonctionnalités robustes de gestion de fichiers et de révision & approbation, essentielles pour un flux de travail créatif au sein des équipes. Notre éditeur de vidéo en ligne soutient une collaboration fluide, garantissant que tout le monde peut contribuer facilement aux projets vidéo professionnels.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et les différentes options d'exportation vidéo ?
Absolument, HeyGen permet un contrôle complet de la marque, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que vos vidéos professionnelles s'alignent sur l'identité de votre marque. Vous pouvez également redimensionner facilement les ratios d'aspect pour différentes plateformes et exporter du contenu vidéo de haute qualité adapté à vos besoins.