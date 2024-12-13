Créateur de Vidéos de Formation d'Équipe : Créez des Vidéos Engagantes pour les Employés
Créez rapidement des vidéos de formation engageantes pour l'intégration des employés en utilisant de puissants avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes détaillant une nouvelle fonctionnalité logicielle, destinée aux membres actuels de l'équipe ayant besoin d'une mise à jour rapide. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et minimaliste avec une musique de fond entraînante. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour un look soigné et utilisez la "Génération de voix off" pour articuler clairement les étapes, assurant une solution efficace de "créateur de vidéos de formation".
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes sur les stratégies de communication efficaces, conçue pour tous les employés afin d'améliorer leurs 'soft skills'. Cette vidéo nécessite un style visuel énergique et illustratif avec un audio motivant. Incorporez des "Sous-titres/légendes" pour garantir l'accessibilité et utilisez la vaste "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour trouver des images et des séquences pertinentes qui aident vraiment à "créer des vidéos de formation" qui résonnent.
Rédigez une annonce interne percutante de 20 secondes sur une nouvelle mise à jour de la politique de l'entreprise pour tout le personnel, présentée avec un style visuel professionnel et autoritaire et une voix concise et informative. Utilisez le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour optimiser la vidéo pour divers canaux de communication interne et employez la fonction "Texte en vidéo à partir de script" pour une création de contenu rapide, démontrant comment les "vidéos explicatives" peuvent être rapidement déployées pour des mises à jour urgentes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Élevez les résultats d'apprentissage et assurez une meilleure rétention des connaissances avec des vidéos de formation dynamiques, alimentées par l'AI.
Développez Plus de Cours de Formation.
Produisez et développez rapidement des cours de formation complets, atteignant efficacement un public mondial plus large d'apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour les entreprises ?
HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de formation efficacement à partir de scripts textuels. Vous pouvez facilement choisir parmi divers avatars AI et modèles de vidéos de formation pour lancer votre production de vidéos de formation avec un look professionnel.
Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour développer un contenu d'intégration des employés efficace ?
HeyGen simplifie l'intégration des employés en fournissant des fonctionnalités robustes telles que la génération de voix off et les sous-titres/légendes automatiques. Les entreprises peuvent maintenir une image de marque cohérente en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour les logos et les couleurs sur toutes les vidéos explicatives.
HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos de formation complet pour des équipes de toutes tailles ?
Oui, HeyGen est conçu comme un puissant créateur de vidéos de formation d'équipe, offrant une large gamme de modèles de vidéos de formation et une riche bibliothèque de médias pour répondre à divers besoins. Ses fonctionnalités robustes d'édition vidéo, y compris le redimensionnement des ratios d'aspect et les options d'exportation flexibles, soutiennent la création collaborative de vidéos de formation.
Comment puis-je utiliser HeyGen pour développer rapidement des vidéos explicatives et du contenu pédagogique ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation grâce à sa fonctionnalité de texte en vidéo, vous permettant de transformer des scripts en visuels engageants sans effort. Exploitez les modèles de vidéos de formation préconçus et la plateforme vidéo AI de HeyGen pour accélérer votre création de contenu, économisant un temps précieux.