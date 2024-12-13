Générateur de Vidéos de Formation d'Équipe : Stimulez l'Apprentissage de l'Équipe

Engagez votre équipe avec un contenu de formation dynamique et des avatars AI réalistes, rendant les concepts complexes faciles à comprendre.

Créez une vidéo de formation d'intégration d'une minute pour les nouveaux employés d'entreprise, présentant un style visuel dynamique et professionnel avec des éléments animés, complétée par une voix off AI claire et amicale. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les principales politiques de l'entreprise et utilisez la génération de voix off pour une narration cohérente, rendant les informations complexes facilement compréhensibles pour la formation d'intégration.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes ciblant tout le personnel de l'entreprise, adoptant un style visuel informatif et concis avec des points importants mis en évidence par du texte à l'écran. L'audio doit être autoritaire, utilisant la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer automatiquement les documents de conformité écrits en contenu vidéo engageant, soutenu par des sous-titres pour l'accessibilité, aidant à la création de vidéos multilingues pour des équipes diversifiées.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de mise à jour de 2 minutes pour l'équipe de développement de produits, employant un style visuel moderne et collaboratif qui imite une session de partage d'écran avec des éléments graphiques intégrés. L'audio optimiste et clair doit guider les spectateurs à travers les changements récents, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide et le support de la bibliothèque de médias/stock pour enrichir le récit visuel, garantissant des mises à jour efficaces du contenu vidéo dans un environnement de générateur de vidéos de formation d'équipe.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel technique d'une minute et 30 secondes pour le personnel de support technique, utilisant un style visuel clair et étape par étape qui rend les procédures complexes faciles à suivre. Une voix audio calme et instructive, créée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen, accompagnera les visuels, garantissant que cette formation technique cruciale peut être facilement adaptée à différents besoins d'affichage grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, et rendue accessible avec des sous-titres, alimentée par notre générateur de vidéos AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation d'Équipe

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes et cohérentes pour votre équipe en utilisant l'AI, garantissant que tout le monde est aligné et informé sans production extensive.

1
Step 1
Créer à partir de Texte ou de Modèles
Commencez par convertir votre script en vidéo en utilisant la conversion de texte en vidéo, ou sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo pour lancer votre projet.
2
Step 2
Sélectionner un Avatar AI et une Voix Off
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu et générez des voix off AI professionnelles dans plusieurs langues pour convenir à votre audience.
3
Step 3
Ajouter de la Marque et des Médias
Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour incorporer les logos et couleurs de votre marque, et enrichissez votre formation avec des images ou vidéos de la bibliothèque de médias.
4
Step 4
Exporter et Distribuer les Vidéos de Formation
Finalisez votre vidéo, ajustez les rapports d'aspect si nécessaire, et exportez-la facilement pour distribution, y compris des options comme l'export SCORM pour l'intégration LMS afin d'atteindre efficacement votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Matériaux de Formation Complexes

.

Transformez des sujets complexes en leçons vidéo claires et digestes, rendant les concepts de formation complexes plus faciles à comprendre et à appliquer pour les équipes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour la formation ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI efficace pour les vidéos de formation grâce à ses avatars AI et ses capacités de conversion de texte en vidéo. Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu vidéo de formation professionnel sans connaissances approfondies en production.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants ?

Oui, HeyGen est conçu pour une intégration LMS fluide et dispose d'outils de collaboration robustes pour les équipes. Cela permet aux organisations de déployer et de gérer facilement des vidéos de formation directement au sein de leur écosystème de plateforme vidéo AI existant.

Comment HeyGen peut-il soutenir un contenu de formation multilingue et adaptable ?

HeyGen permet la création de vidéos multilingues avec des voix off AI diversifiées et des sous-titres automatiques. Cette flexibilité permet des mises à jour de contenu vidéo sans effort pour localiser les vidéos de formation et maintenir les ressources éducatives à jour dans diverses régions.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour une image de marque cohérente dans la formation en entreprise ?

Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs personnalisés, ainsi que des modèles vidéo professionnels, pour garantir que vos vidéos de formation en entreprise maintiennent la cohérence de la marque. Cela aide à préserver l'identité de votre marque à travers toutes les ressources éducatives.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo